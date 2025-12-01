A través de un comunicado, la empresa Aqualia, que presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo informó que, a raíz de las fallas que se presentaron este fin de semana en la recolección de residuos en Villa Olímpica, en el municipio de Galapa, la empresa contrató un vehículo adicional para fortalecer la operación.

De acuerdo con la empresa, con el fin de continuar con la prestación del servicio, a partir de esta semana el esquema de recolección contará con un camión adicional. Este se sumará a los dos vehículos habituales para reforzar las rutas y atender oportunamente las necesidades de la comunidad.

“Agradecemos la comprensión de los usuarios y reiteramos nuestro compromiso con la prestación eficiente del servicio. Estamos trabajando para recuperar la operación con prontitud y mantener la limpieza y bienestar del sector”, se lee en la comunicación.

Cabe resaltar que recientemente esta empresa anunció inversiones superiores a $6.500 millones para fortalecer el servicio en Villa Olímpica, que incluyen obras en la bocatoma, nuevos equipos de bombeo, optimización de la EBAR, mejoras en la planta de tratamiento de agua potable, adquisición de un camión compactador y otras acciones operativas.

Además, inició la modernización del alcantarillado en las estaciones elevadoras 1 y 2 y fortaleció el servicio de aseo con un camión compactador, mientras se incorpora uno nuevo.