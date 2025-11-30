Con la entrega de un nuevo tramo vial de 450 metros lineales, el barrio Las Flores está cerca de llegar a estar el 100% pavimentado. El alcalde Alejandro Char recorrió esta nueva vía acompañado de la comunidad.

Esta nueva vía, que fue ejecutada a través del programa distrital Barrios a la Obra, cuenta con bordillos, andenes y sus redes de acueducto y alcantarillado.

El mandatario distrital aseguró que con esta nueva obra se dignifica la calidad de vida de esta comunidad. “Con una nueva vía, el popular barrio Las Flores ya quedó casi 100 % pavimentado. Transformamos la calle 110, entre la carrera 91 y la ciénaga, en una vía completamente renovada: pavimento nuevo, redes de acueducto y alcantarillado, andenes y bordillos que dignifican el día a día de la comunidad. Por aquí entrará el bienestar y la seguridad, podrán circular ambulancias con mayor facilidad, mejorará la movilidad y se fortalecerá la conexión de este sector con el resto de la ciudad”, manifestó Char en su cuenta X.

En medio de muestras artísticas de baile, cantos y grupo de millo, el alcalde Char dijo que las familias antes se la pasaban pisando barro. “Aquí no entraban las ambulancias ni la Policía ni el transporte público. Esto es dignidad para la gente. Es un derecho que te acerca a la cultura, al deporte o a tus estudios”.

Para Luzdari Miranda, líder de la comunidad, esta nueva vía, que corresponde a la calle 110 entre carrera 91 y la ciénaga, les devuelve la felicidad porque ahora podrán reunirse con sus familias al contar con un espacio cómodo y apto para ellos.

“Gracias al alcalde por esta obra porque se convirtió en una calle muy hermosa. Nunca me imaginé que esta calle sería tan bonita, pero con esfuerzo y trabajo en equipo se logró tener esta vía pavimentada; fueron más de 20 años luchando y hoy es una realidad”, expresó Luzdari.

Con el programa distrital Barrios a la Obra, la Alcaldía de Barranquilla trabaja para completar el 100 % de las vías pavimentadas en Las Flores, permitiendo mejores condiciones para el acceso del transporte público, las ambulancias y los servicios necesarios para todos los ciudadanos.