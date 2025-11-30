La Alcaldía de Barranquilla dio conocer la mañana de este domingo una serie de recomendaciones de cara al espectáculo futbolístico en el estadio Metropolitano, ente el Junior y el Atlético Nacional, por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana.

Lea más: Cambio de agente interventor en la ESE UNA: Fredys Socarrás sale luego de tres meses al frente

Según expresó el Distrito, para el partido de esta tarde la Alcaldía de Barranquilla, la Policía Nacional y demás autoridades distritales han diseñado estrategias e instrucciones para toda la ciudadanía, con el fin garantizar la seguridad y el disfrute del compromiso futbolístico, para el que se espera un aforo de 46.000 personas.

El secretario de Gobierno distrital, Angelo Cianci, destacó que “desde la Alcaldía de Barranquilla, y bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, nos encontramos listos para el partido a realizarse entre el Atlético Junior y el Atlético nacional”.

En ese sentido, el funcionario señaló: “Instalaremos el Puesto de Mando Unificado a las 2:30 de la tarde. La apertura de puertas será a las 3:00 de la tarde y el cotejo iniciará a las 6:30 de la tarde”.

“Contaremos con 950 policías en tres anillos de seguridad, 300 soldados en los alrededores del estadio, 300 personas de la logística del Atlético Junior, 180 funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, entre vigías de espacio público y orientadores de tránsito, ambulancias medicalizadas, pendientes de todo lo que pase dentro del estadio Metropolitano, Roberto Melendez”, añadió Cianci.

El funcionario enfatizó que la invitación a los asistentes es a que lleguen temprano al estadio y den muestras de buen comportamiento antes, durante y después del encuentro:

“Recomendamos a todas las personas que lleguen temprano, para así evitar filas y congestiones, y vivamos la fiesta del fútbol en sana convivencia y en paz. Nuestro llamado es para vivir la fiesta del fútbol, con respeto, colaboración y buen comportamiento, para garantizar la seguridad del espectáculo”.

Lea más: Con el viento como testigo, Salinas del Rey alista el izamiento de su Bandera Azul

Se recomienda, además, que los asistentes se hidraten, usen ropa y calzado cómodos, mantengan a la vista sus objetos personales y ubiquen previamente la puerta correspondiente a su localidad para agilizar el ingreso.