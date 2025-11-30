A primera hora de la mañana, cuando el viento empieza a dibujar las primeras olas del día, en Salinas del Rey ya se siente un ambiente distinto. Los instructores de kitesurf se preparan para otra jornada y en la mirada de la gente hay una mezcla de orgullo y esperanza debido a que cada vez son más los turistas que eligen este lugar para visitar y aventurar.

Este rincón costero del municipio de Juan de Acosta, conocido por sus fuertes vientos y por atraer a deportistas náuticos de todo el mundo, está a punto de izar algo más que cometas y tablas: su Bandera Azul, la más alta distinción internacional para una playa otorgada por la Foundation for Environmental Education (FEE) –la mayor red mundial de educación y sostenibilidad turística–, certificando que este espacio cuenta con los más altos estándares de gestión, seguridad y educación ambiental.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

“La Bandera Azul es el resultado de un riguroso estudio; nuestra maravilla costera en Salinas del Rey ahora se destaca en Colombia y América Latina. Qué orgullo poder traerle este reconocimiento al Atlántico. Invitamos a todos a venir a nuestras playas”, indicó el gobernador Eduardo Verano.

La certificación Bandera Azul en Salinas del Rey abarca un kilómetro de frente costero, dentro del cual 360 metros están zonificados para el uso seguro de bañistas y deportistas, con accesos, señalización y protocolos definidos en los criterios internacionales del programa.

El mandatario resaltó que para obtener la certificación Bandera Azul es necesario cumplir con 33 criterios internacionales.

“Se necesitaba cumplir con estándares como la calidad del agua, la gestión ambiental, la educación al usuario, la seguridad, la accesibilidad y la prestación de servicios. Para ello se requieren monitoreos constantes del agua, infraestructura en óptimas condiciones, salvavidas certificados, estrategias de manejo de residuos, paneles de información ambiental y un modelo de operación que garantice playas limpias, seguras y sostenibles”, sostuvo.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

Avanzan los preparativos

Sobre el esfuerzo para transformar este espacio sin perder su esencia natural destacó el impacto que la noticia ha generado en la comunidad.

“No todas las playas alcanzan esta certificación. La calidad del agua es el primer filtro y casi ninguna del Atlántico lo supera. Pero aquí vimos una oportunidad. El agua es naturalmente limpia, y cuando llegaron los resultados de las pruebas, supimos que podíamos lograrlo”, resaltó.

Detalló, además, que la Bandera Azul no se regala, sino que se demuestra y en Salinas del Rey lo saben. Por eso, mientras los vientos soplan con fuerza, también avanza una serie de adecuaciones que buscan que la experiencia de los visitantes sea cada vez mejor.

En la playa ya hay contenedores instalados, accesos mejorados para personas con movilidad reducida, zonas de descanso más organizadas y un movimiento constante del equipo que trabaja para mantener cada estándar exigido.

“La certificación no es para siempre. Si nos descuidamos, la perdemos. Por eso estamos ajustando cada detalle y preparando todo para diciembre, cuando empieza el periodo oficial de Bandera Azul”, explicó Elías David, mientras señala áreas donde aún continúan los arreglos operativos.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

El hombre indicó que este lugar no es una playa cualquiera ya que aquí el viento es protagonista, casi dueño del paisaje, por lo que esa fuerza natural ha convertido este punto en un referente mundial para el kitesurf, pero también ha hecho que durante años los bañistas le tuvieran respeto al oleaje.

La solución llegó después de un estudio técnico realizado por Dimar, que identificó una ensenada más tranquila, segura y perfecta para las familias que desean entrar al mar sin riesgos. “Esta zona tiene menos profundidad y el oleaje es suave. Todas las pruebas de calidad del agua las hicimos aquí. Es el lugar ideal para que convivan los deportistas y los bañistas”.

Mencionó que el primero de diciembre, al caer la tarde, la comunidad celebrará el izamiento oficial de la Bandera Azul. Será un momento simbólico: una tela ondeando alto, sostenida por el mismo viento.

“Para nosotros es histórico. No solo es un reconocimiento, es la confirmación de que el Atlántico puede tener playas certificadas, cuidadas y de calidad mundial. Y queremos que todos lo disfruten. El gobernador Verano acompañará este momento”, dijo.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

Respaldo de la comunidad

La noticia se regó rápido por todo Salinas del Rey y la comunidad lo siente como un triunfo propio.

Marlon Arévalo, instructor de kitesurf, aseguró que aunque el flujo de turistas es constante, sobre todo de noviembre a mayo, cuando los vientos son más fuertes, se incrementarán las visitas de turistas por la Bandera Azul.

“Ya era hora. La gente siempre ha venido porque saben que aquí hay buen viento, pero esto nos ayuda a mostrarnos al mundo. Es una muy buena noticia para todos, para la economía, para el deporte y para la comunidad”, expresó.

Desde Kaiser Experience, la escuela donde trabaja, la invitación es a que cada ciudadano se permita conocer y disfrutar de este lugar con aguas claras y viento alborotado: “Las puertas están abiertas para cualquiera que quiera conocer este deporte. Estamos listos para enseñar”.

Quien también recibió la noticia con sorpresa y un poco de nostalgia fue Wendy De la Asunción, deportista de la Liga de Vela del Atlántico y campeona juvenil nacional en 2024, quien creció frente al mar de Salinas del Rey y empezó a practicar kitesurf desde muy pequeña.

“Jamás pensé que esto iba a pasar. He estado aquí desde niña, viendo cómo crecía el deporte, pero nunca imaginé que Salinas se convirtiera en la primera playa del Atlántico con Bandera Azul. Es muy emotivo”, mencionó la deportista.

Para ella, el reconocimiento es más que un sello. Es la confirmación de que la comunidad, los deportistas y las escuelas han logrado impulsar a Salinas al mapa internacional, algo que ya había empezado a tomar forma tras los mundiales realizados en 2022 y 2023.

La comunidad también celebró la decisión de habilitar una zona delimitada para bañistas, algo que antes no existía debido a la prioridad deportiva de la playa. Aunque el kitesurf seguirá siendo protagonista, esta nueva área permitirá que más visitantes disfruten del lugar sin interferir con las actividades náuticas.

“Llegarán más familias, más turistas, y eso ayuda a todos. La gastronomía, los hospedajes… todo se mueve”, aseguraron, con orgullo otros habitantes de este paradisíaco lugar.

Algunos retos

David Alba, instructor de kitesurf y propietario de la escuela Salinas Kites, aseguró que la certificación llegó acompañada de un logro que la comunidad reconoce como propio y es la mejora en la limpieza de la playa.

“Ese era un hueco que teníamos desde hace años. Hoy podemos decir que las playas están limpias y aptas para los deportistas; eso ha sido un esfuerzo conjunto”, señaló.

Pese a lo anterior, añadió que el reconocimiento trae consigo una responsabilidad mayor ya que aunque Salinas del Rey es considerada una zona segura para la práctica de kitesurf, gracias a su bahía, aún falta fortalecer los protocolos de respuesta.

“Nosotros mismos nos apoyamos dentro del agua. Si alguien necesita ayuda, otro kiter se acerca de inmediato. Ha funcionado, sí, pero sabemos que hay métodos más efectivos”, recalcó.

Actualmente cuentan con una lancha equipada para emergencias, pero no siempre está disponible en el punto exacto donde se necesita, ya que esta cubre desde Puerto Velero hasta Punta Astilleros.

Aseveró que el reto más grande no está en el agua, sino en tierra firme, ya que el acceso a Salinas del Rey sigue siendo complejo. “Esa vía es un dolor de cabeza. A veces la gente quiere venir y nos pregunta cómo llegar. Nos toca explicar una ruta que es difícil de entender y, cuando se dan cuenta, prefieren dejar la visita para otro día”.

Para los instructores, mejorar la conectividad sería clave para que más visitantes se animen a conocer el lugar.

Frente a esta situación, EL HERALDO conoció que las autoridades departamentales y locales vienen avanzando en las gestiones para poner en marcha un proyecto que mejore las condiciones para el acceso a esta zona de Juan de Acosta.

Los turistas

El holandés Nico Van Meurs llegó en días pasados a Salinas del Rey para practicar sus deportes náuticos, por lo que también celebró la llegada de la Bandera Azul: “Es un lugar perfecto para aprender kitesurf. Todo es más fácil aquí: el clima, el viento… No entiendo muy bien el idioma, pero igual me siento cómodo. Es un lugar seguro, hay muchas personas alrededor y eso me da confianza”.