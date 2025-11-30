De manera sorpresiva, en horas de la tarde de este sábado se dio a conocer el cambio en el agente especial interventor al frente de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), removiendo de la responsabilidad al valduparense Fredys Socarrás, quien había asumido desde el pasado mes de agosto cuando la Superintendencia de Salud decidió intervenir la entidad.

Lea más: Puerto Mocho sigue floreciendo: ahora cuenta con espacio para deportes náuticos

En un acta de remoción y posesión firmada del pasado viernes 28 de noviembre, la Superintendencia señala: “En la ciudad de Bogotá el veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) la delegada para prestadores de servicios de salud procedió a posesionar a la doctora Maryury Díaz Céspedes (…) como agente especial interventora en la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico, identificada con nit 901.536.799-5, designada, mediante la resolución no. 2025420000011572-6 de 28 – 11 2025”.

Se agrega en el acta que “en su posesión, la doctora Maryury Díaz Céspedes, declaró, bajo la gravedad de juramento, que acepta el cargo y que no se encuentra impedida, inhabilitada o incursa en una situación que conlleve conflicto de interés que le impidan desempeñar las funciones como agente especial interventora”.

La noticia tomó por sorpresa a la comunidad de la Salud en el Atlántico, pues en las más recientes semanas se había observado una mejoría en el comportamiento financiero y administrativo de la entidad.

En su pasada edición del 15 de noviembre, EL HERALDO dio a conocer algunas cifras importantes, como por ejemplo la reducción de los pasivos de la entidad a $131 mil millones de pesos, lo que equivale a un disminución de 9 %, y la entrada en funcionamiento del ala B del sexto piso de la sede de Alta Complejidad en el barrio Los Andes, de Barranquilla.

Sorpresa por el cambio

Fredys Socarrás, mediante una serie de trinos, mostró su sorpresa por la noticia, justo unos días después de haber recibido en acto público en la Plaza de la Paz el respaldo del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En su perfil de la red social X (antes Twitter) señaló: “Gente del Atlántico, hoy sábado a las 4:45 pm ha llegado una comisión delegados por Bernardo Camacho, Superintendencia de Salud, para removerme de intervención a la ESE UNA, entregaré formal el cargo el día lunes porque no me encuentro en Barranquilla, la mejoría de la entidad es evidente presidente Gustavo Petro”.

Socarrás también señaló que “invito a las organizaciones y a la comunidad de la ESE a que me acompañen en la entrega, sobre todo a los trabajadores asistenciales y administrativos y a las organizaciones sindicales. El lunes entrego a la prensa los logros en tan corto tiempo”.

Eso sí, criticó la actitud de la comisión de remoción, al considerar inelegante: “Que lo hagan a esta hora en día no laboral, un sábado por la tarde cuando no estamos ninguno de los directivos de la entidad ESE UNA, deja muchas suspicacias, pero es mejor que la gente saque sus propias conclusiones”.

La nueva interventora

Por otra parte, la médico Maryury Diaz Céspedes es especialista en Administración en Salud y Magíster en Salud Pública y Desarrollo Social y se desempeñó durante como gerente del Hospital de Villavicencio, entre el 2020 y el 2024.

Lea más: Con el viento como testigo, Salinas del Rey alista el izamiento de su Bandera Azul

Se espera que durante la próxima semana tome posesión de la entidad y continúe el proceso de intervención, en el cual enfrenta serios retos para la entidad como el rescate de las sedes de Soledad y Sabanalarga, el regreso al modelo materno infantil de la sede Niño Jesús en Barranquilla y las millonarias deudas con el personal, incluidos los especialistas.