Una millonaria deuda por parte del Gobierno nacional a la firma Sacyr tiene en riesgo el proyecto de restauración del canal del Dique, el cual ha sido visionado como una respuesta a un clamor historico del Caribe colombiano.

Ante este panorama, desde la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe se elevó una solicitud al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagaray, para que se priorice el pago inmediato de las obligaciones contractuales pendientes

El gobernador Eduardo Verano, en su calidad de presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, recordó que este proyecto es esencial para la seguridad hídrica y ambiental de la región.

“Sacyr tiene un atraso en sus pagos de más de 6 meses de casi $500.000 millones. Evidentemente, el contratista no va a poder ir al ritmo que requiere para terminar las obras a tiempo”, dijo Verano, al tiempo que advirtió que la ralentización de las obras por la falta de pagos pone en riesgo el cronograma de un megaproyecto vital para los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

En la misiva enviada a la ANI, la RAP Caribe anotó que de no ejecutarse el proyecto habría afectaciones para los habitantes de Cartagena, teniendo en cuenta que la exclusa de Puerto Badel es fundamental para el suministro constante y permanente de agua a la ciudad.

“Además, si las aguas no se regulan, existe el riesgo de provocar el cierre de la dársena que permite la navegabilidad en torno a la ciudad”, expuso.

También evidenció que se incrementaría vulnerabilidad de más de 1.5 millones de habitantes del sur de Atlántico, Bolívar y Sucre, afectando sus viviendas, medios de subsistencia y seguridad alimentaria.

Asimismo, este incumplimiento financiero podría exponer al Estado a riesgos jurídicos y financieros graves, incluyendo reclamaciones contractuales, procesos arbitrales, indemnizaciones millonarias y la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, “lo que tendría consecuencias fiscales y patrimoniales desastrosas”.