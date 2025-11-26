Durante un recorrido por el Atlántico el pasado martes, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo confirmó un avance superior al 90% en el mejoramiento de la infraestructura de la E.S.E Centro de Salud de Santa Lucía.

Para el funcionario, esta obra es vital para garantizar espacios dignos, seguros y modernos para la atención de los usuarios.

“Estas acciones permitirán contar con un centro de salud renovado, con mejores condiciones de atención y ambientes más seguros, alineados con los estándares de calidad de la red pública en salud”, comentó. Jaramillo.

De esta manera, la intervención incluye mejoras en consulta externa, urgencias, salas de procedimientos, zonas administrativas y accesos, además de la instalación de sistemas de aire acondicionado, optimización de la iluminación, adecuaciones locativas y redistribución de áreas para mayor comodidad y seguridad de pacientes y personal asistencial.

Además, el proyecto cuenta con una inversión de más de $576 mil millones.

Simultáneamente, Jaramillo también oficializó la entrega de una nueva ambulancia, fundamental para fortalecer la atención de emergencias en Santa Lucía y Algodonal en una articulación entre el Ministerio de Salud y la Gobernación del Atlántico.

El Ministro visitó también el Centro de Salud de Algodonal, donde conoció sus principales necesidades y recibió información sobre el proyecto de mejoramiento que la Alcaldía ya formuló y viabilizó para fortalecer la atención rural.

Al respecto, el alcalde Edward Ecker mencionó que: “estas obras son un compromiso con la dignidad y la salud de nuestras familias. Desde el primer día gestionamos cada recurso para que Santa Lucía tuviera un centro de salud renovado. Agradezco al Ministro de Salud por su apoyo; trabajamos con corazón para que nuestra gente reciba la atención que merece.”

Así las cosas, la visita de Minsalud por el municipio cerró con el compromiso conjunto de avanzar en la mejora del centro de salud de Algodonal, así como en la financiación de una sala de cirugía y la dotación de equipos médicos, fortaleciendo la red pública y garantizando mejores servicios para la comunidad.

Reconocimiento al talento de Santa Lucía

La agenda de Minsalud en Santa Lucía incluyó la entrega de obsequios -por la gestora social Ella Ecker-, elaborados por artesanos locales, en reconocimiento al talento de la comunidad.

También se presentó una muestra folclórica del Festival Nacional Son de Negro, exaltando la riqueza cultural que identifica al municipio.