Las brisas decembrinas, característica del clima en Barranquilla en la temporada de fin de año, acompañan este miércoles el encendido del tradicional árbol navideño en la rotonda de La Ventana al Mundo.

La estructura navideña que sobresale en el cielo con 66 metros de altura, superando los 45 metros del monumento que la acompaña, fue levantada con la labor de un equipo técnico conformado por 120 personas del Grupo Tecnoglass.

Johnny Olivares

El detalle se encuentra en que, a pesar de que usualmente los árboles navideños son de material sintético verde haciendo alusión a las hojas de un pino, este montaje es diferente al incluir 468.000 luces LED distribuidas en 78.000 módulos programables, lo que anticipa uno de los espectáculos luminosos más grandes a nivel nacional.

Al encendido del árbol, se le suma un show navideño que cuenta con un espectáculo inspirado en personajes e historias de esta festividad, así como presentaciones artísticas y musicales para todo público, actividades de recreación para niños y sus familias, oferta gastronómica y un cierre con fuegos artificiales que buscar convertir la noche barranquillera en una postal de apertura de la navidad.

Johnny Olivares

Según las proyecciones, más de mil asistentes asistirán a la rotonda con motivo de presenciar el encendido oficial, y el cual se mantendrá iluminado cada noche desde noviembre y hasta enero como un atractivo turístico para locales y visitantes, convirtiendo así a la Ventana al Mundo como uno de los escenarios más concurridos de la temporada.

