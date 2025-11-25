La empresa Air-e informó que por trabajos en una subestación subterránea, se presentará interrupción del servicio de energía en inmediaciones del sector del Centro Comercial Buenavista para este miércoles.

En ese sentido, los trabajos se realizarán entre las 6:40 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Durante estas maniobras estará sin suministro de energía las calles 98 a la 104, entre las carreras 51 a la 52A.

De igual manera, se trabajará en redes de baja tensión, en el sector de la calle 63B con la carrera 35, en el barrio Recreo, entre las 8:05 de la mañana y las 3:55 de la tarde.

Por otro lado, se adecuará la red eléctrica del sector de Playa Mendoza, municipio de Tubará, por lo que habrá cortes en el suministro en la calle 5, entre las carreras 5 y 6, en el horario de 8:45 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Finalmente, la empresa Air-e hizo un llamado a los usuarios para que ante cualquier inquietud sobre el servicio de energía se comuniquen al 115 o vía WhatsApp al 313 4300000.