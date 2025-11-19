La Comisión Local de Fútbol de Barranquilla definió un paquete de medidas especiales que regirán durante el partido entre Junior y Deportivo Independiente Medellín, programado para este miércoles 19 de noviembre a las 8:30 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Las decisiones se adoptaron en la sesión No. 35, encabezada por la Alcaldía Distrital y con participación de la Policía Metropolitana y el Ministerio Público.

El principal anuncio fue la restricción del ingreso de la barra visitante, una determinación unánime orientada a prevenir situaciones que puedan afectar el orden público antes, durante y después del encuentro. Las autoridades señalaron que esta medida responde a criterios de seguridad y busca proteger a los asistentes y a la comunidad vecina al estadio.

Entre las disposiciones más relevantes está la prohibición de venta y consumo de bebidas en envases de vidrio, debido al riesgo que representan en un escenario con alta afluencia de público. Asimismo, se reitera que no se permitirá el ingreso de armas de fuego, armas blancas, ni objetos contundentes o inflamables, elementos que podrían comprometer el normal desarrollo del evento deportivo.

Las autoridades también recalcaron que las personas que lleguen en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas no podrán acceder al estadio, ya que representan un riesgo para la convivencia y la seguridad de los demás asistentes. A esto se suma la restricción del ingreso con correas con hebilla o con cualquier objeto que pueda ser utilizado de manera peligrosa dentro de las tribunas.

Otro de los controles aplicados será la prohibición de ingreso con alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras, como parte de los filtros en los puntos de acceso. Los asistentes deberán adquirir sus productos únicamente en los puntos autorizados dentro del Metropolitano, donde se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad.

Las autoridades reiteraron que todas estas medidas buscan asegurar un ambiente seguro, ordenado y apto para la convivencia, priorizando el bienestar de los aficionados y el normal desarrollo del espectáculo futbolístico.