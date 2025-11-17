El Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana, Transmetro, informó que, durante la noche del pasado domingo 16 de noviembre, fue vandalizada la infraestructura de la estación Joe Arroyo que causó daños en un validador y la barrera de acceso para personas con discapacidad.

Frente a la problemática, la persona involucrada fue puesta a disposición de las autoridades y la entidad adelantó las acciones legales correspondientes. Asimismo, la compañía de transporte rechazó los comportamientos.

“Transmetro rechaza de manera categórica este tipo de comportamientos que afectan la operación del Sistema y comprometen la movilidad de miles de ciudadanos de Barranquilla y su área metropolitana”, sentenciaron a través de un comunicado.

La empresa enfatizó que la infraestructura de transporte masivo constituye patrimonio público y que, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Transporte de Colombia, la afectación a los bienes físicos de los sistemas de transporte público “generan riesgos para la seguridad de los usuarios, incrementa los costos de mantenimiento y altera la continuidad del servicio”.

De esta manera, el Ente Gestor hizo un llamado firme a la corresponsabilidad y a fortalecer la cultura ciudadana, reiterando que el Sistema funciona de manera segura cuando todos actúan de forma articulada.

Finalmente, informaron que continuarán trabajando con las autoridades para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del Sistema.