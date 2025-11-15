A partir del martes 18 de noviembre, la operación de Transmetro ampliará su cobertura para ofrecer mayor facilidad de acceso a todos los usuarios que se movilizan por el sector de Ciudad de Mallorquín.

En ese sentido, el sistema implementará desvíos en los recorridos de las rutas U30 Universidades y A9-4 Carrera 46 Fines de Semana.

En el caso de la ruta U30 Universidades, el nuevo recorrido será el siguiente: “Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 93 - carrera 51B - calle 1B - carrera 53 - Glorieta detrás de Uninorte - carrera 53 - calle 1D - carrera 51B - ramal detrás de C.C. Le Champ - carrera 51B - retorno en Estación de Servicio frente a Olímpica de Villa Campestre - carrera 51B - ramal detrás de C.C. Le Champ - carrera 51B - calle 96 - carrera 46 - estación Joe Arroyo”.

Con este trayecto, se omiten los siguientes paraderos ubicados en el corredor universitario: Corredor U. Col. Sagrado Corazón lado norte, Corredor U. Olímpica Ciudad del Mar lado norte, Corredor U. Universidad Antonio Nariño lado norte.

De esta manera, el nuevo recorrido de la ruta A9-4 Carrera 46 (desde el sábado 22 de noviembre) se implementará de la siguiente forma:

“Estación Joe Arroyo - carrera 46 – calle 93 - carrera 51B - calle 1B - carrera 53 - Glorieta detrás de Uninorte - carrera 53 - calle 1D - carrera 51B - retorno en la glorieta de la Universidad del Norte - carrera 51B (Corredor Universitario) - calle 96 - carrera 46 - Estación Joe Arroyo”.

Así las cosas, se omite el paradero del Corredor U. Col. Sagrado Corazón lado norte. Los usuarios podrán pedir ascenso y descenso libre en el tramo del desvío.

Por otro lado, los horarios de operación de los servicios alimentadores se mantendrán así:

U30 Universidades (días hábiles y sábados):

· Lunes a viernes: 5:30 a.m. – 10:00 p.m.

· Sábados: 5:30 a.m. – 5:00 p.m.

A9-4 Carrera 46 (fines de semana y festivos):

Sábados: 5:00 p.m. – 9:30 p.m.

Domingos y festivos: 6:00 a.m. – 8:30 p.m.

Transmetro reiteró que para resolver cualquier duda sobre programación, horarios o trayectos, los usuarios pueden comunicarse con la línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o escribirnos en X: @transmetrobaq.