La Alcaldía de Barranquilla viene manteniendo su intervención a la urbanización Las Gardenias, tras los hechos de violencia en los últimos días, con el fin de mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.

Durante una mesa de coordinación de la intervención en la que participaron la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Ejército, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, se acordó la continuidad de los patrullajes mixtos y la presencia permanente de un grupo de policías en el sector.

Las siguientes acciones serán evaluadas cada semana en las mesas de seguimiento Interinstitucional y en las reuniones de coordinación enfocadas en Las Gardenias.

Una de ellas es que se priorizó la seguridad de la Comunidad Energética del distrito, cuya granja fotovoltáica está localizada en inmediaciones de esta urbanización.

Así mismo, a través K-Yena se anunció la instalación de más de 20 luminarias que evitarán que haya zonas propicias para la delincuencia.

También, el Ejército y la Policía realizarán intervenciones periódicas en los conjuntos, con la finalidad de buscar armas de fuego, drogas y personas que tengan algún requerimiento judicial.

“De igual manera, la Seccional de Inteligencia de la Policía Metropolitana, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal, seguirá adelantando investigaciones tendientes a impactar estructuras delincuenciales dedicadas al multicrimen y la identificación de nuevos actores delincuenciales”, detalló la Alcaldía.

Esto será acompañado de campañas sociales y de prevención a través de los enlaces comunitarios de la Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía Comunitaria y Acción Integral de la Segunda Brigada del Ejército.