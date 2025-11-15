Con una apuesta por la educación ambiental y la recuperación de la identidad y autodeterminación de las comunidades ancestrales, 200 niños y niñas pertenecientes a los cabildos indígenas del Atlántico recibieron el Bastón de Mando de la Guardia Mokaná, conformando así la primera Guardia Infantil Ambiental del departamento, denominada “Herederos del Territorio”.

Durante la ceremonia, los niños y niñas de los cabildos indígenas de Baranoa, Galapa, Malambo, Pital de Megua, Puerto Colombia, Tubará, Sibarco y Usiacurí recibieron el bastón —símbolo ancestral de liderazgo y responsabilidad— como emblema de su compromiso con la protección del entorno y la continuidad de los saberes tradicionales.

Los niños y niñas de le etnia Mokaná recibieron el Bastón de Mando.

Este acto tuvo lugar en el marco del encuentro “Somos Sostenibilidad 2025”, organizado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.), que busca fortalecer la identidad cultural y la autodeterminación de los pueblos originarios del departamento.

De acuerdo con la C.R.A., la conformación de esta primera guardia marca un antes y un después en la conservación de los saberes ancestrales y en el fortalecimiento de las prácticas tradicionales que han guiado la relación armónica con la naturaleza en el Atlántico.

“La entrega del Bastón de Mando a nuestros niños y niñas representa una apuesta por la educación ambiental desde la raíz, fortaleciendo las prácticas ancestrales y promoviendo una ciudadanía comprometida con la protección de nuestro entorno. Desde la C.R.A. trabajamos con la infancia, quienes son la promesa de que el legado de respeto por la naturaleza perdurará en nuestro departamento”, manifestó Pedro Cepeda, director (e) de la C.R.A.

El propósito de la Guardia Infantil Ambiental “Herederos del Territorio” es que, en un contexto de crisis climática y amenaza a la biodiversidad, estos niños asuman con honor la misión de ser “los nuevos protectores de nuestra casa común”, convirtiéndose en símbolo de esperanza, paz, dignidad y defensa de la vida y el territorio, añadió Cepeda.

El encuentro “Somos Sostenibilidad 2025” es una feria anual organizada por la C.R.A. en el Cubo de Cristal y la Plaza Mayor de la Paz, como homenaje a la diversidad, la cultura y la protección ambiental del Atlántico. Es la voz de un territorio que, con orgullo, proclama: “Aquí estamos como herederos de un inmenso patrimonio natural y guardianes de su futuro.”

A través de este evento, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico reafirma su compromiso con la inclusión, el respeto por las prácticas tradicionales y la formación de una ciudadanía consciente y activa en la preservación del patrimonio natural y cultural del departamento.