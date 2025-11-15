El alcalde Alejandro Char entregó este fin de semana nuevas vías pavimentadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios La Esmeralda, Las Palmas y La Ciudadela.

Durante su recorrido por estos barrios, el mandatario distrital resaltó que “no salimos de los barrios populares, estamos siempre atendiendo las necesidades de la gente. Aquí la gente nos pidió esta vía, que era muy importante y mira cómo ha mejorado todo, la alegría, la satisfacción de la gente, los ediles, la comunidad. Esto permite que sea un sitio donde viva la familia, espacio lleno de luz y seguro. Así que estamos muy felices de poderlo entregar”.

Agregó que: “ahora las comunidades cuentan con vías que mejoran el acceso a la escuela, al trabajo, y facilita la entrada del transporte, ambulancias y policía a cada sector”.

En ese sentido, la primera entrega de vías pavimentadas se hizo en La Esmeralda, donde los habitantes recibieron 230 metros lineales de vía en la carrera 14B entre calles 75A y 77, que representa 90 metros lineales, y otra vía en la carrera 15D entre calles 75A y 77, que representan 140 metros lineales.

Esta obra también incluyó la construcción de dos box culverts. El primero fue en la carrera 15D que cuenta con una longitud de 7.20 metros; y el segundo box culvert fue en la carrera 14B, que tiene una longitud de 6.60 metros.

Para Delsy Ávila, representante de la Junta de Acción Comunal de este sector, la obra les devuelve motivación a los habitantes: “La comunidad se siente bastante alegre y motivada por esta vía porque anteriormente era intransitable porque la vía estaba en mal estado y ahora se nota la magnitud de esta vía que nos da una mejor calidad de vida”.

Las buenas noticias también llegaron al barrio Las Palmas, en la calle 35A entre carreras 8 y 8D, donde se habilitaron 200 metros lineales de vías con sus andenes, bordillos y reposición de redes de acueducto y alcantarillado.

Desde ese sector, Erika García contó que “esta calle anteriormente estaba en bastante deterioro, pero ahora con esta obra las casas se valorizan y se ve todo más bonito. Es importante que más barrios sigan recibiendo sus calles pavimentadas”.

En La Ciudadela también se hizo entrega de la carrera 1 sur entre carrera 46B y calle 47, donde se habilitaron 360 metros lineales de vía, brindando a los vecinos un nuevo acceso sin barro y sin arena.

Por otro lado, el alcalde Char habilitó una nueva vía de acceso al Gran Malecón a la altura de la Vía 40 con calle 69, que representa 910 metros lineales, que ahora los ciudadanos y visitantes podrán emplear en ambos sentidos, generando mejor movilidad en el sector.