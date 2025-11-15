El Distrito de Barranquilla informó este sábado de una nueva estrategia con el cual buscará darle un impulso turístico al Centro de la ciudad, especialmente el sector de los mercados, el cual ha venido siendo intervenido en los últimos años, con el evento ‘Ruta por los Mercados’.

Según la Alcaldía, es un “evento especial diseñado para destacar la rica herencia cultural y la importancia económica de los mercados tradicionales de Barranquilla, además de conocer la recuperación histórica que el Distrito ha adelantado en estos espacios”.

Según se informó, el recorrido de este sábado 15 de noviembre, ofrecerá a los participantes “una oportunidad única para explorar el corazón de la vida comercial de Barranquilla”.

La ruta guiará a los asistentes a través de una experiencia curada, visitando tres mercados clave: El Mercado de Granos, El Playón y el EPM.

Esta actividad inmersiva también dará a conocer la historia, las tradiciones y las operaciones diarias de estos vitales puntos comerciales de la ciudad.

El punto de Punto de Encuentro será en la Plaza de San Nicolás a las 10:00 de la mañana con entrada libre.

Se recomienda a los participantes usar ropa cómoda y fresca, gorras o sombreros, llevar paraguas para protegerse del sol y mantenerse hidratados durante todo el recorrido.