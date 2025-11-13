El inicio de las obras sobre la avenida Circunvalar, frente a la Escuela de Policía Antonio Nariño, en jurisdicción de Soledad, ha generado fuertes congestiones vehiculares que mantienen preocupados a conductores y residentes del sector.

La comunidad pide celeridad en la ejecución de los trabajos y mejor organización en el tránsito, al considerar que el mal estado de la vía y los constantes represamientos que afectan la movilidad en una de las arterias más importantes del área metropolitana de Barranquilla.

“Pasar por aquí en las horas pico es un caos total. No hay suficiente control de tráfico, y eso complica más la situación”, expresó Maribel González, residente de la zona.

Lea también: Transmetro anuncia cambios en su horario de operación para los días domingos y festivos

Ante los reclamos ciudadanos, el director del Tránsito de Soledad, Santander Donado, explicó que los trabajos iniciaron en la tarde del martes y que el contratista cuenta con un plan de manejo de tráfico revisado y socializado por la entidad para mitigar el impacto en la movilidad.

“Nuestro objetivo es que el flujo vehicular no se detenga, aunque las obras estén en marcha. Se han dispuesto rutas alternas y se socializó el plan con los vecinos, empresas de transporte y comerciantes del sector”, afirmó Donado.

El funcionario pidió paciencia a los conductores mientras avanzan las obras, destacando el trabajo articulado de las autoridades.

Lea también: Renovación de la Plaza del Pescado y Barranquillita contará con inversión de $45 mil millones

Afirmó que durante el cual las autoridades locales continuarán haciendo seguimiento al tráfico para minimizar los efectos sobre los usuarios que deban transitar por esta vía.