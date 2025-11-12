La Alcaldía de Barranquilla anunció una nueva fase en la modernización del sistema de mercados públicos de la ciudad, que incluirá la renovación de la Plaza del Pescado y el sector de Barranquillita. El proyecto beneficiará a más de 1.000 comerciantes y contará con una inversión aproximada de $45 mil millones.

Durante una visita al lugar, el alcalde Alejandro Char explicó que la intervención de la Plaza del Pescado abarcará 7.848 metros cuadrados, donde se construirán 420 locales comerciales, además de áreas para picadores, puntos minoristas y mayoristas, restaurantes y oficinas administrativas.

“Las familias que viven de esta actividad económica contarán con espacios dignos y modernos, pensados para mejorar la experiencia de todos los barranquilleros y visitantes”, dijo el alcalde.

El diseño incluirá la instalación de nuevas redes hidrosanitarias, eléctricas y pluviales, un piso industrial, la renovación de fachadas y la creación de accesos inclusivos y un parqueadero. Estas adecuaciones buscan mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes y ofrecer una mejor experiencia a los compradores.

El alcalde destacó que la transformación de estos espacios forma parte de un plan integral que incluye otros mercados públicos tradicionales como El Playón, Barranquillita y La Magola, con el propósito de recuperar la vocación comercial de estos puntos y fortalecer la economía local.

“Son más de mil comerciantes que se van a beneficiar, pero también el comprador. Si a los vendedores les va bien, a Barranquilla le va mejor”, manifestó Char durante el recorrido.

El mandatario también indicó que el proceso de diseño y ejecución se realizará con la participación de los vendedores, con el fin de ajustar las obras a las necesidades del sector y garantizar la continuidad de sus actividades económicas.

Cabe destacar que con estas intervenciones, la administración distrital busca consolidar una red de mercados públicos modernos, seguros y representativos de la identidad barranquillera, contribuyendo al desarrollo urbano y social de la ciudad.