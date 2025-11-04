Las obras de recuperación de la ‘Calle del Tacón’, entre la carrera 6 con calles 5 y 6, avanzan a buen ritmo. Durante una visita de inspección al proyecto, el alcalde Plinio Cedeño Gómez dio a conocer que muy pronto será habilitado este corredor vial.

“Estamos contentos de ver cómo avanzan las obras, nuestro objetivo es recuperar toda la malla vial que por años ha necesitado ser recuperada e intervenida, garantizando una movilidad segura y un bienestar social para todos los porteños, porque las obras traen consigo progreso social”, detalló.

Añadió que: “esta intervención también contempla la construcción y habilitación de andes, bordillos y luminarias led de última tecnología para garantizar el alumbrado público de esta importante vía, la cual también sirve como arteria vial para descongestionar la calle 2 en los días de mayor afluencia turística”.

Por otro lado, el mandatario aseguró que: “en las próximas semanas estaremos iniciando los trabajos en otras zonas que por más de 20 años han esperado recibir las obras de la Administración Municipal, como son Vistamar y el sector de Unión Paraíso, donde llegará el bienestar y el progreso para todas las familias que allí residen”.

Cabe resaltar que a través del programa ‘Obras para el Progreso’, la administración municipal realiza en un primer paquete de intervenciones la inversión de más de 17 mil millones de pesos, los cuales cobijan desde la recuperación de la malla vial, solución hidráulica de la Avenida Las Dunas, en Villa Campestre, hasta la construcción y habilitación de espacios recreo deportivos de todo el territorio.