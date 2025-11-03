La Seccional de Tránsito y Transporte de Barranquilla entregó el balance de movilidad y seguridad vial correspondiente al Plan Retorno durante el puente festivo del ‘Día de los Santos’.

Durante el fin de semana, aproximadamente 104.537 vehículos entraron y salieron de la ciudad, en el marco del dispositivo especial dispuesto para garantizar seguridad y fluidez en los principales corredores viales.

Como resultado de los distintos controles preventivos y operativos, se impusieron 707 comparendos por diversas infracciones y se inmovilizaron 76 vehículos, de los cuales 34 correspondieron a conductores sorprendidos bajo la influencia del alcohol.

En materia de siniestralidad vial, se presentaron 18 siniestros, que dejaron un saldo de 22 personas lesionadas y una persona fallecida.

La Dirección de Tránsito y Transporte reafirma su compromiso con la protección de la vida en las vías e invita a todos los ciudadanos a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol.

“Nuestro propósito es salvar vidas en las vías. Agradecemos el buen comportamiento de la mayoría de los conductores durante este puente festivo e invitamos a continuar con una cultura vial responsable, donde prime el respeto por las normas y la vida de los demás”.