Durante la inauguración del nuevo skatepark en el Malecón del Río de Barranquilla este lunes festivo, el alcalde Distrital, Alejandro Char, se refirió al exitoso ‘Giro de Rigo’, el evento deportivo que reunió a 8.000 pedalistas y le generó a la ciudad más de 60.000 millones de ingresos este fin de semana.

El máximo mandatario indicó que están revisando con Rigoberto Urán, el ciclista y director del evento, para realizar otro espacio, ya que impactó positivamente en turismo y economía a la ciudad.

“Con Rigo ya estamos revisando el próximo año otro Giro, porque esto generó, además de que nuestra gente tuvo la oportunidad de participar, un impacto turístico y económico impresionante: fue un bombazo. Los hoteles estaban llenos, los restaurantes llenos, la ciudad estaba vibrante, sin duda alguna”, expresó el alto mandatario.

Según cifras oficiales, cada visitante gastó en promedio $2.700.000 durante los tres días del evento, dinamizando la economía de los barranquilleros. Asimismo, hubo una ocupación hotelera por encima del 90 % y la llegada de más de 22.500 visitantes de 28 países.

Por otra parte, el monitoreo digital también reflejó el alcance global del Giro de Rigo en Barranquilla. En solo dos días, el evento alcanzó a 49,6 millones de usuarios y generó 62.000 menciones en redes sociales, ubicándose como el segundo evento más relevante del año en la ciudad, solo superado por el Carnaval de Barranquilla 2025, que alcanzó 93 millones de usuarios en cuatro días.