Velando por el bienestar de aquellos que se encuentran en el último escalón de la vida, la Alcaldía Municipal de Malambo, de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dió inicio a las entregas de alimentos con alto valor nutricional a la población mayor del municipio.

Los beneficiarios serían más de 1.500 adultos mayores, como resultado de esta iniciativa que busca fortalecer la salud y bienestar a través de una alimentación balanceada, según Yésica Jassir, coordinadora del Área del Adulto Mayor del Centro de Vida.

Cortesía Alcaldía de Malambo

“Seguimos comprometidos con el propósito de la administración municipal, de garantizar una atención integral y digna a nuestros adultos mayores, reconociendo siempre el papel fundamental que cumplen ellos en nuestra sociedad”, destacó Jassir.

Cortesía Alcaldía de Malambo

