Debido a los recientes disturbios presentados este jueves 30 de octubre durante las manifestaciones lideradas por los estudiantes de la Universidad del Atlántico, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) expresó su preocupación y rechazo a “cualquier forma de violencia que perturbe la sana convivencia, el ambiente académico y laboral”.

“Hacemos un llamado a la reflexión y al diálogo, exhortando a los estudiantes a buscar soluciones pacíficas y dialogadas para resolver sus diferencias, fomentando un clima de respeto y tolerancia mutua.”, se lee en el comunicado.

Asimismo, llamaron la atención de las autoridades para garantizar la seguridad en el entorno académico, estudiantes, docentes y trabajadores.

“Exigimos garantías para la seguridad e integridad física y respeto irrestricto a los derechos laborales y estudiantiles en la Universidad Del Atlántico.”, indican.

Y añade: “Busquemos entre todos implementar mecanismos efectivos de diálogo y mediación para resolver conflictos de manera pacífica.”

Finalmente, Sintraunicol invitó a la comunidad universitaria a sumarse en la construcción de ideas y propuestas que contribuyan al avance de la institución.

“Trabajando de la mano para promover una cultura de paz, inclusión y respeto mutuo, que permita alcanzar nuestros objetivos académicos, laborales e institucionales.”, puntualizan.