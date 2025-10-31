Debido a los recientes disturbios presentados este jueves 30 de octubre durante las manifestaciones lideradas por los estudiantes de la Universidad del Atlántico, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) expresó su preocupación y rechazo a “cualquier forma de violencia que perturbe la sana convivencia, el ambiente académico y laboral”.
Leer más: Procurador anuncia investigación por disturbios en la Universidad del Atlántico y llama a respetar la protesta pacífica
“Hacemos un llamado a la reflexión y al diálogo, exhortando a los estudiantes a buscar soluciones pacíficas y dialogadas para resolver sus diferencias, fomentando un clima de respeto y tolerancia mutua.”, se lee en el comunicado.
Con representantes de las 10 facultades de la Universidad del Atlántico, arrancó asamblea estamentaria este jueves
Asimismo, llamaron la atención de las autoridades para garantizar la seguridad en el entorno académico, estudiantes, docentes y trabajadores.
No olvide leer: Gobernador Verano rechaza bloqueos en la Vía al Mar y pide que la protesta en Uniatlántico sea pacífica
“Exigimos garantías para la seguridad e integridad física y respeto irrestricto a los derechos laborales y estudiantiles en la Universidad Del Atlántico.”, indican.
Y añade: “Busquemos entre todos implementar mecanismos efectivos de diálogo y mediación para resolver conflictos de manera pacífica.”
Lea además: Asamblea estamentaria de estudiantes de la Uniatlántico decidió irse a paro y se tomará la sede
Finalmente, Sintraunicol invitó a la comunidad universitaria a sumarse en la construcción de ideas y propuestas que contribuyan al avance de la institución.
“Trabajando de la mano para promover una cultura de paz, inclusión y respeto mutuo, que permita alcanzar nuestros objetivos académicos, laborales e institucionales.”, puntualizan.