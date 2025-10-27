La ministra de Transportes, María Fernanda Rojas, anunció al término de una visita en la Sociedad Portuaria este lunes 27 de octubre que en el antiguo puente Pumarejo se realizará una intervención progresiva para retirar la estructura por fases a partir del 2026 durante cinco años con una inversión de cerca de $146 mil millones.

Aseguró que este procedimiento se realizará no solamente por acatar un fallo de un tribunal, sino además porque es necesario. “Hay una propuesta justamente acatando esa sentencia y la necesidad, no solamente que a uno lo obliguen, sino la necesidad de avanzar”, afirmó.

Rojas adelantó que el próximo 20 de noviembre regresará a Barranquilla para presentar oficialmente el plan por etapas y realizar una visita técnica a la estructura, con el fin de definir las acciones que se desarrollarán en el sitio.

Agregó que se han recibido varias propuestas sobre el futuro del viejo puente, entre ellas convertirlo en un espacio recreativo o turístico.

“Hemos oído la propuesta de transformarlo en una especie de mirador, mientras se garantiza el paso de embarcaciones de gran calado”, señaló.

Añadió la ministra que todavía no se ha decidido ordenar el cierre del antiguo puente.