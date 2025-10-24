Tras la recuperación física del mercado El Playón, en Barranquilla, llega una nueva etapa centrada en el fortalecimiento de los negocios que le dan vida a este tradicional espacio. La Administración distrital, en alianza con la Universidad de la Costa (CUC), avanza en un diagnóstico que permitirá conocer las necesidades estratégicas, financieras y comerciales de los 96 comerciantes formalizados que operan en los sectores El Playón 1 y 2.

El propósito es claro: pasar de la reconstrucción de la infraestructura a la reconstrucción de capacidades. A partir de los resultados del estudio, se diseñarán planes de formación y acompañamiento individualizado para impulsar la innovación, la sostenibilidad y la gestión empresarial de cada unidad de negocio.

“El ejercicio que vamos a hacer acá busca una dignificación real. No se trata solo de reubicar a los comerciantes, sino de ofrecerles herramientas para que crezcan como empresarios y consoliden su actividad económica”, señaló el secretario de Desarrollo Económico, Henry Cáceres.

Este trabajo forma parte de la apuesta del Distrito por una Barranquilla más productiva y competitiva, donde los mercados públicos se consolidan como escenarios de transformación económica y social.

