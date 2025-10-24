Gases del Caribe realizó una campaña el pasado 21 de octubre pero fue difundida dos días después, a través de la reconocida marca ‘Brilla’, para resaltar el progreso de cinco mujeres y sus historias de vida.

La actividad se llevó a cabo en el Malecón del Río, en Barranquilla, donde se reunieron cientos de personas alrededor de una gran esfera amarilla luminosa, “símbolo de la energía y el brillo que representa la marca Brilla”.

“El programa de financiación no bancaria Brilla realizó una serie de activaciones que conectaron a miles de colombianos en torno a un mensaje poderoso: el progreso de la gente se celebra. (…) Lo que parecía una simple dinámica ciudadana terminó convirtiéndose en un gesto simbólico que recorrió el país, despertando curiosidad y conversación sobre el mensaje detrás de la acción: los sueños se encienden cuando se comparten”, se lee en el comunicado.

La iniciativa se viralizó rápidamente gracias a la participación de varios influencers, medios y transeúntes que difundieron en vivo la transmisión del evento de Brilla, realizado el pasado jueves 23 de octubre.

En el Malecón del Río, se desvelaron varias estatuas que representan historias de vida reales, de aquellas personas que con su esfuerzo y responsabilidad han logrado cumplir sus metas gracias al crédito Brilla.

En medio del evento, el jefe de Financiación No Bancaria Brilla en Gases del Caribe, Andrés Madridmalo, señaló que “no son figuras de yeso, son historias vivas de progreso. Son el reflejo de lo que muchos hemos hecho realidad cuando trabajamos con disciplina y confiamos en los sueños de nuestra gente”.

Asimismo, Madridmalo indicó que Brilla actualmente cuenta con más de 300 mil usuarios activos, lo que demuestra la confianza de los usuarios hacia el programa.

“Muchos de nuestros usuarios usan su crédito una y otra vez. Eso nos motiva a seguir expandiéndonos, a llegar a mas hogares y a seguir siendo una plataforma que celebra el progreso de la gente”, añade el comunicado.