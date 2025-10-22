Mi Techo Propio, la estrategia de la Alcaldía de Barranquilla que facilita el acceso a vivienda digna para familias de bajos ingresos, será socializado en el Congreso Colombiano de la Construcción 2025, organizado por Camacol.

Le puede interesar: Portuarios, a la espera de recursos para dragado del canal de acceso

La participación del programa distrital en este importante encuentro del sector de la construcción permitirá socializar los avances, resultados y el impacto social que ha tenido esta iniciativa en la ciudad.

El evento se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre en el Centro de Eventos Puerta de Oro y contará con la presencia de los principales actores del sector de la construcción, representantes del Gobierno nacional, autoridades locales y empresarios, bajo el lema Juntos Construimos Futuro, para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la vivienda y la infraestructura en Colombia.

“Barranquilla le apuesta a una política de vivienda inclusiva, en la que las familias puedan construir su proyecto de vida con dignidad y estabilidad. Mi Techo Propio es una muestra de cómo los subsidios bien gestionados se traducen en bienestar real y desarrollo urbano sostenible”, destacó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Detalles del programa

A la fecha, Mi Techo Propio ha recibido la postulación de 5.311 familias barranquilleras interesadas en acceder al subsidio familiar de vivienda distrital. De ellas, 2.313 hogares ya han sido beneficiados con subsidios para la compra de vivienda nueva, mientras que 252 familias han recibido apoyo económico para el pago de la cuota inicial, reafirmando el compromiso de la Alcaldía con el bienestar y la estabilidad habitacional de los sectores más vulnerables.

Además: En Suan se construirá un moderno Centro Integral Regional para la Cultura

La presencia del Distrito en este escenario también permitirá compartir experiencias en gestión local de vivienda, articulación con el sector constructor y mecanismos de financiamiento innovadores, consolidando a Barranquilla como un referente nacional en políticas de desarrollo urbano con enfoque social.