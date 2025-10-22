En el municipio de Suan, la Gobernación del Atlántico construirá el Centro Integral Regional para la Cultura con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos.

Lea aquí: La Creg avanza en un nuevo Régimen de Protección para Usuarios de Energía y Gas

Esta moderna infraestructura se construirá en un área de cerca de 1.200 metros cuadrados y contará con aulas artísticas, auditorio, galería y zonas paisajísticas que transformarán el entorno urbano.

Además, tendrá un auditorio con capacidad para 120 personas, una galería de arte, un recorrido histórico, un comedor comunal y un patio interno que garantizará una excelente ventilación e iluminación natural.

El proyecto incluirá una zona de cancha y un recorrido paisajístico que rodeará la casa cultural, integrándola con el entorno urbano y fomentando la apropiación del espacio público por parte de la comunidad.

El gobernador Eduardo Verano destacó la inversión que se realizará en este municipio y señaló que estas son esenciales para descentralizar la oferta cultural y fortalecer el sentido de pertenencia en los municipios.

Lea también: Agresiones contra técnicos de Air-e Intervenida se reducen en un 80 % en los últimos años

“La cultura es el corazón que mantiene viva la identidad de nuestros pueblos. Con este nuevo centro en Suan estamos garantizando un espacio digno, moderno y abierto para que niños, jóvenes y adultos desarrollen su talento y fortalezcan su vínculo con las tradiciones del Atlántico”, afirmó.

Por su parte, el secretario general del departamento, Pedro Lemus, resaltó la importancia de este tipo de obras en la estrategia de renovación urbana que impulsa el gobierno departamental.

“El Centro Cultural de Suan se articula con el Proyecto Plaza y Malecón Bicentenario, conformando un conjunto urbano y paisajístico que embellece el municipio y promueve la participación ciudadana. Es una inversión que trasciende la infraestructura y se convierte en motor de cohesión social”, indicó Lemus.

A su turno, la alcaldesa de Suan, Karolay Calvo, agradeció al gobernador Verano por el respaldo a este importante proyecto y destacó el impacto positivo que tendrá en la comunidad.

“Este nuevo Centro Cultural será un punto de encuentro para nuestra gente, un espacio que inspirará a nuestros niños, jóvenes y adultos a explorar su talento, aprender y valorar nuestras raíces. Agradecemos al gobernador Eduardo Verano por creer en la cultura de Suan y por hacer posible una obra que sembrará arte, conocimiento y orgullo en cada rincón de nuestro municipio”, manifestó la mandataria.