Un equipo técnico realizará este miércoles 22 de octubre labores de mantenimiento en sectores de la ciudad de Barranquilla y el municipio de Galapa. Para la realización de estas maniobras, la empresa Air-e anunció la suspensión del servicio por seguridad de la brigada técnica.

Los primeros trabajos, correspondientes a la reubicación de un poste en la calle 52 con carrera 34, en el barrio Lucero, se harán de 8:10 a.m. a 4:00 p.m., siendo necesaria la suspensión del servicio de energía por seguridad de la brigada técnica especializada.

Otro cambio de poste se adelantará de 8:45 a.m. a 4:00 p.m. en zona rural de Galapa, en el corregimiento de Paluato, que también requerirá la interrupción temporal del suministro eléctrico.

Para la empresa de servicios públicos sigue siendo prioridad mejorar la confianza y continuidad en el servicio de energía, en aras de promover la democratización y estabilidad del suministro eléctrico en los mercados de Atlántico, Magdalena y La Guajira.