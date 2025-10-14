Este miércoles 15 de octubre en el municipio de Galapa, un equipo técnico de la empresa Air-e adelantará trabajos de mantenimiento preventivo relacionados con la poda de árboles con el fin de evitar la interferencia con las redes eléctricas.

Para la realización de estos trabajos será necesaria la suspensión del servicio de energía de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en los sectores de El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes y Manga de Pital.

Adicional a ello, en zona rural y urbana del corregimiento de Paluato, en sectores y fincas aledañas a la vía Galapa-Tubará: vereda Altamira, sector Algodón vía Tubará, sector Algodón vía Altamira, sector Tubará vía Altamira, fincas y sectores aledaños a la carretera Baranoa vía Galapa, y en Baranoa en los barrios La Paz y Los Robles.