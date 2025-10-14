Con el propósito de fortalecer los lazos entre la administración distrital y el sector productivo de la ciudad, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría General y en articulación con la Gerencia de Ciudad, realizará este 15 de octubre el Encuentro de Proveedores 2025, un espacio diseñado para que empresarios, emprendedores y profesionales locales puedan conocer de primera mano cómo vincularse a los procesos de contratación pública del Distrito.

Más allá de un evento técnico, el encuentro busca convertirse en un punto de conexión y aprendizaje, donde los asistentes comprendan los procedimientos, requisitos y oportunidades que ofrece el Plan Anual de Adquisiciones 2025. El Distrito reafirma así su compromiso con la transparencia, la pluralidad de oferentes y la participación abierta, pilares fundamentales para una gestión pública más inclusiva y eficiente.

Durante la jornada, que se desarrollará de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., los participantes podrán acceder a asesorías personalizadas y recibir acompañamiento sobre cómo postular sus bienes y servicios en los distintos procesos de selección. Además, expertos invitados ofrecerán charlas sobre contratación pública, responsabilidad fiscal, innovación tecnológica y el papel de la inteligencia artificial en la gestión estatal, entre otros temas de actualidad.

El evento también contará con un espacio de estands informativos, donde las empresas podrán resolver inquietudes específicas y conocer herramientas prácticas para fortalecer su participación en el mercado público.

“Queremos que cada empresa, sin importar su tamaño, vea en este encuentro una oportunidad para conectarse con el Distrito, comprender cómo funciona la contratación pública y sentirse parte de la construcción de una Barranquilla abierta a sus propuestas”, destacó la secretaria General del Distrito, María Teresa Fernández Iglesias.

La actividad se realizará en el salón Puerto Colombia del Hotel Barranquilla Marriott, y se espera la asistencia de más de 400 personas. Los interesados deben inscribirse previamente en el enlace http://bit.ly/46IQvOn para asegurar su participación.

Con este evento, Barranquilla consolida su liderazgo en la promoción de la transparencia, la confianza y la diversidad empresarial, fortaleciendo el vínculo entre el sector privado y la Administración Distrital, y reafirmando su apuesta por una ciudad donde las oportunidades crecen para todos.