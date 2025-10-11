Tras conocerse el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico sobre su credencial, la diputada Alejandra Moreno reafirmó que seguirá ejerciendo plenamente sus funciones como integrante de la Asamblea, mientras avanza el proceso jurídico que será revisado por el Consejo de Estado.

Moreno, del Pacto Histórico, explicó que la sentencia aún no tiene carácter definitivo y que su equipo legal prepara los recursos de apelación correspondientes.

“Esta sentencia no es definitiva. Forma parte de un proceso jurídico que aún tiene varias etapas. Por ello, mi equipo legal y yo ya estamos preparando las acciones jurídicas correspondientes; que se definirá ante el Consejo de Estado. Mientras surta efecto este proceso, sigo firme en mi labor como diputada”, expresó.

La diputada destacó que el fallo no fue unánime, pues uno de los magistrados de la sala emitió salvamento de voto, lo que, según explicó, ratifica que existen argumentos de fondo que deben ser revisados en instancias superiores.

Asimismo, señaló que desde su llegada a la Asamblea, ha asumido un papel activo en defensa de los derechos de las mujeres, los niños y las comunidades más vulnerables del Atlántico. También ha denunciado las deficiencias del sistema de salud y las falencias en la atención a víctimas de violencia intrafamiliar.

“Mi voz, que no se doblega, que no se vende, que no se arrodilla, es la que quieren callar. Pero seguiré defendiendo las causas de los atlanticenses, con la misma firmeza y convicción”, afirmó Moreno.

A pesar de la coyuntura jurídica, la diputada sostuvo que continuará desarrollando sus gestiones en favor de la equidad de género, la transparencia institucional y la protección de los derechos ciudadanos, reiterando que su compromiso con el departamento del Atlántico se mantiene intacto.