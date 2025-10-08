El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, entregó al servicio de la comunidad un nuevo espacio en el municipio de Manatí, se trata de un nuevo Centro de Vida apuntado a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de los adultos mayores de la comunidad.

Verano llevó acabo la inauguración acompañado de varios representantes de la comunidad y puso de ejemplo a una de las beneficiadas de este nuevo espacio: “Elvira Zárate tiene 74 años y hoy vuelve a sonreír. Como ella, decenas de personas mayores en Manatí tienen ahora un lugar donde compartir, aprender y disfrutar de una vida activa y feliz”.

Y es que según la descripción de la Gobernación, los espacios entregados brindarán calidad de vida, pues tiene cada aspecto diseñado con cuidado para cumplir las necesidades de estas personas.

“El nuevo Centro de Vida es mucho más que una obra: es un hogar que devuelve esperanza, compañía y alegría. Una obra que lo tiene todo: comedor, cocina, salones para talleres, kiosco, zonas verdes y áreas múltiples. Cada rincón fue diseñado con cariño y funcionalidad para que nuestros mayores se sientan como en casa”, expresó el mandatario.

Finalmente, recordó que este espacio estará dedicado a la memoria de una gran lideresa que hoy ya no acompaña a su comunidad: “con este centro honramos la memoria de doña Alejandrina Matute, una mujer que entregó su vida al servicio de su comunidad. Su nombre quedará grabado aquí como símbolo del amor, la gratitud y el respeto hacia quienes construyeron con su ejemplo la historia del Atlántico”.