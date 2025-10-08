La Alcaldía de Malambo a través de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible de Malambo (EDUM) y la supervisión de la Secretaría de Infraestructura, informó que la construcción del sistema de alcantarillado en los barrios San Fernando, San Sebastián y Villa Concord 2 ya alcanzó avances importantes.

Precisó, además, que se trata de una obra que hace parte del proyecto de mejoramiento de vías urbanas y que permitirá dar continuidad al pavimento de la carrera 27, beneficiando a cerca de 2.000 habitantes.

La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, destacó que esta obra cumple un compromiso adquirido en una mesa de trabajo con la comunidad.

“Lo que un día prometimos, es una realidad. Con una inversión cercana a los 500 millones de pesos hemos logrado beneficiar a más de 2.000 personas de esta comunidad. En Malambo seguimos trabajando, escuchando a la gente y cumpliendo, porque nos mueve Malambo”, expresó la mandataria.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Concorde 2, Pedro Rodríguez, manifestó su gratitud por la gestión de la Administración Municipal.

“Este sector llevaba 25 años sin el servicio de alcantarillado, ni de agua potable, y hoy todo eso ha cambiado gracias a la gestión y al trabajo conjunto con las juntas de Villa Concord 2 y San Sebastián. Agradecemos que esta necesidad se haya convertido en una realidad para nuestras familias”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Sebastián, Santander Zarache, resaltó el impacto positivo que tendrá esta obra en la comunidad.

“Estamos muy agradecidos con la Administración por las obras que se están haciendo en nuestros barrios”, concluyó.

El contrato CD-O-005-2025 contempla la instalación de tubería PVC, incluyendo una adición solicitada por la comunidad para la calle 25A entre carreras 13 y 14, sector que no contaba con infraestructura de saneamiento básico.