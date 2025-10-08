En medio de la conmemoración por las dos décadas cumplidas de su programa en esa especialidad, la Universidad del Norte llevará a cabo el V Congreso de Negocios Internacionales, los días 23 y 24 de octubre en el Coliseo Los Fundadores, donde el foco central estará en los cambios en ese ramo profesional y el impacto de la Inteligencia Artificial.

El congreso, que lleva por tema Estrategias sostenibles e inteligentes para un mundo globalizado, reunirá a conferencistas internacionales, empresarios y líderes gremiales que compartirán su visión sobre los retos y oportunidades de la era actual.

La Universidad destaca que entre ellos, figuran personalidades como Christian Daes, director de operaciones de Tecnoglass; Javier Díaz Molina, presidente de ANALDEX; Luis González Hollman, de Procolombia; y académicos de universidades de renombre como Carleton University (Canadá) y Thunderbird School of Global Management (EE. UU.).

La instalación del evento estará a cargo de Alberto Mario De Castro, vicerrector académico de Uninorte; María Clemencia Sierra, decana de la Escuela de Negocios y el profesor Mauricio Ortiz Velásquez, presidente de la Red Colombiana de Profesionales en Internacionalización (RCPI), quienes darán la bienvenida oficial a estudiantes, profesores, empresarios y demás asistentes.

Además de las conferencias magistrales, los participantes podrán disfrutar de una muestra comercial con más de diez stands de empresas del sector, espacios de networking, actividades culturales y un evento social de clausura.

Los fondos recaudados se destinarán a becas estudiantiles en Uninorte, lo que convierte al congreso en una oportunidad para formarse, generar contactos y, al mismo tiempo, contribuir con el acceso a la educación superior.

Con más de 15 conferencias y la participación de expertos en logística, comercio, marketing y sostenibilidad, el V Congreso de Negocios Internacionales promete ser un punto de encuentro clave entre la academia, el sector empresarial y los futuros profesionales.

La invitación está abierta a estudiantes, egresados, empresarios y docentes interesados en entender hacia dónde se dirigen los negocios en un mundo cada vez más interconectado.