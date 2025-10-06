En aras de seguir prestando un servicio público, la empresa Air-e Intervenida adelantará trabajos de mantenimiento preventivo en un sector del barrio Pumarejo de Barranquilla, para este martes, 7 de octubre, relacionados con el cambio de una red eléctrica.

Es por eso que, para garantizar la seguridad del equipo técnico que ejecutará estas labores, será necesaria la suspensión del servicio de energía en la carrera 21B con calle 57, en el horario comprendido entre las 8:10 a.m. y las 4:00 p.m.

Además, en el sector de Los Arrayanes, en Soledad, también se realizarán obras de mantenimiento, correspondientes a una serie de adecuaciones en un punto de conexión, entre las 8:40 a.m. y las 12:50 p.m., previéndose la suspensión temporal del suministro eléctrico en la carrera 30 con calle 29A.

Finalmente, la empresa de servicios públicos adelantará cambio de postes en sectores de Bolívar y San Juan, en Palmar de Varela. Para el caso del primero, los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:45 a.m. y las 12:00 p.m. en la calle 4 con carrera 8; mientras que en el segundo, estas labores se desarrollarán entre la 1:00 p.m. y las 4:15 p.m., específicamente en la carrera 7 con calle 6.