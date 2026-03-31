La empresa Air-e Intervenida continúa ejecutando su plan de mantenimiento eléctrico en el departamento del Atlántico, con nuevas intervenciones programadas para este miércoles 1 de abril en distintos sectores.

En Barranquilla, las labores se concentrarán en el barrio El Recreo, específicamente en la carrera 38 con calle 68. Para facilitar los trabajos, será necesario suspender el servicio de energía entre las 8:20 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

De manera paralela, en el municipio de Santa Lucía, se realizará el cambio de un poste en el sector de Pueblo Nuevo, a la altura de la calle 15 con carrera 9. Estas obras están programadas entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Asimismo, en el corregimiento de Bohórquez, zona rural de Campo de la Cruz, se adelantarán trabajos menores en la carrera 6 con calle 5, en el horario comprendido entre la 1:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde.

La compañía reiteró que estas acciones hacen parte de su estrategia para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la región. Igualmente, invitó a los usuarios a reportar cualquier inquietud a través de la línea 115 o mediante su portal web oficial.

Otros datos

Cabe recordar que la compañía venía enfrentando serias dificultades económicas derivadas de altos niveles de deuda, pérdidas operativas y problemas de liquidez, lo que comprometía su capacidad para garantizar la prestación continua del servicio.

A lo anterior se suman factores estructurales del sector eléctrico en la región Caribe, como la elevada cartera morosa, las pérdidas de energía, tanto técnicas como por conexiones ilegales, y los altos costos de compra de energía en el mercado.

Este escenario llevó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a ordenar la intervención de la empresa, con el objetivo de estabilizar sus finanzas, asegurar la operación y proteger a los usuarios ante posibles fallas en el servicio.