Con el fin de avanzar en las obras de pavimentación que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad, La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que se realizarán cierres parciales en la calle 99 y la carrera 53 durante los próximos días.

Estas intervenciones hacen parte del plan de mejoramiento de la infraestructura vial de Barranquilla, orientado a optimizar la movilidad y la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Lea también: Polémica por licencias de conducción: ¿transparencia o negocio millonario?

En la calle 99, el cierre se llevará a cabo desde el lunes 6 hasta el jueves 9 de octubre, las 24 horas del día, en la calzada occidental, entre las carreras 55 y 53. Mientras tanto, en la carrera 53, el cierre será desde el lunes 6 hasta el miércoles 22 de octubre, también las 24 horas, en la calzada sur, entre las calles 98 y 100.

La Secretaría hizo un llamado a los conductores y peatones para que planifiquen sus desplazamientos con anticipación, atiendan las señales de tránsito y sigan las indicaciones de los orientadores viales que estarán en el sector.

Lea también: Comité ‘No más peaje Papiros’ convoca plantón tras decisión de la ANI de mantener el cobro en la caseta

Finalmente, la administración distrital agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante la ejecución de los trabajos, que buscan mejorar la calidad de las vías y garantizar una movilidad más segura y eficiente en la ciudad.