En completa normalidad cerró la jornada electoral en la Universidad del Atlántico. A pesar de la tensión que reinó durante gran parte del día, las campañas recibieron con beneplácito los resultados de la consulta universitaria.

Superada esta etapa, los cinco aspirantes que siguen en la carrera se aprestan para socializar sus propuestas ante los integrantes del Consejo Superior, que tendrán la responsabilidad de designar al nuevo rector en una sesión programada para el 10 de octubre.

El actual rector Danilo Hernández -acompañado de un numeroso grupo de estudiantes y funcionarios de la alma mater- agradeció el apoyo recibido por los estamentos de la universidad, que le permitió alcanzar 6.345,56 votos ponderados.

“Estoy muy feliz, porque sentir el respaldo de la comunidad universitaria, de los estudiantes y de los profesores, es un voto de confianza hacia la gestión que hemos realizado. Esto representa un compromiso para ir al Consejo Superior y pedirles que nos acompañen cuatro años más para seguir haciendo un trabajo de excelencia, un trabajo comprometido con la universidad”, indicó.

Hernández fue enfático al sostener que “ganar la consulta, más que simplemente acercarme a ganar la rectoría es un reconocimiento a la labor que hemos llevado a cabo. Por eso, estoy absolutamente feliz y agradecido con Dios”.

Indicó que espera convencer a los miembros del Consejo Superior con su plan rectoral y los resultados logrados en sus años de gestión: “A pesar de tantas dificultades, finalmente estoy agradecido con los estudiantes de esta universidad y con los profesores”.

En segundo lugar, se ubicó Álvaro González con 3.996,73 votos ponderados, quien expresó su complacencia por los resultados obtenidos y que se constituyen en una base sólida para respaldar sus aspiraciones ante el Consejo Superior.

“Quiero darles las gracias a todos los profesores que nos respaldaron, a todos los estudiantes y, por supuesto, a todo mi equipo de campaña. De verdad fue una campaña muy bonita, sin agresiones, limpia, con propuestas e ideas”, dijo.

Por su parte, Leyton Barrios, quien se ubicó en la tercera línea con 3.496,07 votos ponderados, calificó como positivo el resultado obtenido, teniendo en cuenta que su campaña fue víctima de diversos ataques en los días previos a la consulta.

“Estamos muy contentos porque sentimos el respaldo de los profesores y de los estudiantes. En una campaña de un mes, logramos calar en los corazones y en la mente con un nuevo modelo universitario. Tuvimos todas las dificultades, sufrimos atropellos y estuvimos perseguidos durante la campaña. A pesar de eso, logramos entrar en la lista de cinco candidatos”, destacó.

Y aseguró que ante el Consejo Superior irán a vender la idea de una universidad moderna, “que recupere el prestigio que tenía en años anteriores. Una universidad que tenga un relacionamiento importante con el sector productivo, que realmente apueste a la investigación, al bienestar universitario y que, sencillamente, sea punta de lanza de la educación en el Caribe colombiano”.

En el cuarto lugar se ubicó Wilson Quimbayo con 3.349,57 votos ponderados, quien destacó el acompañamiento por parte de los movimientos estudiantiles, al punto de ser una de las más altas votaciones.

“Hemos obtenido la segunda mejor votación entre los estudiantes de la Universidad del Atlántico. Estamos muy contentos porque, a pesar de que solo tuvimos un mes de campaña, logramos generar un movimiento interesante”, explicó el aspirante.

Quimbayo fue enfático al sostener que buscará convencer al Consejo Superior de que es la mejor alternativa para la alma mater, en medio del constante reclamo de renovación de los estamentos universitarios.

“El mensaje es que puedan contar con esta opción y que la vean como viable, porque necesitamos que esta voz sea escuchada en esta contienda”, enfatizó.

Es de anotar que el quinto puesto corresponde a Alcides Padilla, quien logró 967 votos ponderados. Estos resultados corresponden a una fórmula matemática que se aplica para equilibrar los votos depositados por los docentes con los sufragios de los estudiantes.