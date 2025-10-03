Luego de una convulsionada jornada electoral, en la noche de este jueves se definieron los nombres de los cinco candidatos que harán parte del listado de elegibles que se presentará al Consejo Superior para la definición del rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029.

Lea más: “Sí a las elecciones en Uniatlántico, pero en democracia y paz”: candidatos piden sana convivencia para el resto de la jornada

El gran ganador de la jornada fue Danilo Hernández, actual rector y quien busca la reelección. Tanto en el conteo de docentes como estudiantes quedó en el primer lugar. En total, logró 6.345,56 votos ponderados.

En segundo lugar se ubicó Álvaro González con 3.996,73 votos ponderados, seguido por Leyton Barrios con 3.496,07 votos ponderados.

En el cuarto lugar se ubicó Wilson Quimbayo con 3.349,57 votos ponderados. Y el quinto puesto corresponde a Alcides Padilla con 967,66 votos ponderados.

Ver más: Frente a altercados durante jornada de votación, Uniatlántico hace un llamado “a la calma y el respeto”

Es de anotar que este resultado corresponde a la aplicación de una fórmula matemática que equilibra los votos depositados por los docentes con los sufragios de los estudiantes.

De acuerdo con las directivas de la alma mater, este listado será enviado este viernes al Consejo Superior para que adelante el proceso de revisión de los listados y proceda a la escogencia del nuevo rector y la sesión de designación está programada para el 10 de octubre. De tal manera, su posesión se cumplirá el próximo 11 de octubre.