Unidos en una sola voz, algunos candidatos a la rectoría en la Universidad del Atlántico hicieron un llamado a vivir el resto de la jornada de elecciones universitarias de este jueves en paz y sana convivencia.

Lo anterior tras los desmanes que se vienen registrando desde horas de la mañana en la sede norte de la alma mater, donde hubo varios heridos y la injerencia de personal ajeno a la institución en los hechos ocurridos.

El grupo conformado por Danilo Hernández, Wilson Quimbayo, Pedro de la Torre y Guillermo Valencia fue enfático en que: “el ejercicio de la democracia debe estar en un ambiente libre de violencia, por eso invitamos a vivir lo que queda de la jornada de elecciones con tranquilidad, respeto y total armonía”.

Además, los candidatos resaltaron que: “creemos en una universidad que puede dar ejemplo de sana convivencia y participación pacífica. Sigamos construyendo juntos desde el respeto y la excelencia”.

De esta manera, el mensaje fue claro por parte del grupo: “sí a las elecciones, sí a la democracia y sí a la paz en la Universidad del Atlántico”.