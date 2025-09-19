El Sistema de Transporte Masivo Transmetro informó que su operación tendrá algunos cambios para este sábado 20 de septiembre debido a la realización del concierto de Silvestre Dangond en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En ese sentido, el sistema contará con servicios troncales adicionales para movilizar a los asistentes del concierto de Silvestre una vez finalizado el evento. Estos servicios serán despachados desde la estación Joaquín Barrios Polo en sentido sur-norte, de acuerdo a la demanda de pasajeros.

Los vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios en todas las estaciones hasta llegar a Joe Arroyo, donde finalizan su recorrido. Estos servicios adicionales no tendrán conexión con rutas alimentadoras y no recogerán pasajeros en otras estaciones.

Sumado a esto, la estación Joe Arroyo contará con acompañamiento de la Policía Metropolitana durante la llegada de los servicios adicionales. A su vez, en la estación mencionada, estarán disponibles taxis para facilitar la movilidad de los usuarios que requieran este servicio.

Además, Transmetro dio a conocer que aquellas personas que no dispongan de Tarjetas Transmetro o que necesiten recargar su pasaje, la taquilla de la estación Joaquín Barrios Polo estará habilitada hasta el despacho del último servicio adicional.

Por otro lado, ya que la apertura de puertas del estadio Metropolitano será a las 3:00 p.m., el horario de las rutas troncales expresas R10 y S10 se extenderá hasta las 6:00 p.m.

Desvíos

Transmetro implementa desvíos en las rutas alimentadoras A2-1 Hipódromo y A6-6 Ciudadela debido a los cierres viales autorizados para la realización del concierto. Dichos desvíos estarán vigentes este sábado desde el inicio hasta el final de la operación.

A2-1 Hipódromo Carrera 1H – calle 45 – carrera 2E – calle 43 – carrera 2B – calle 41C – carrera 2 – calle 37C – Avenida las Torres – Avenida Circunvalar – carrera 35B – calle 30 – carrera 30 – calle 18 – carrera 19 – calle 23 – carrera 26 – calle 24 – carrera 30 – calle 30 – calle 19 – Avenida Circunvalar – Avenida Las Torres – calle 37C – carrera 1H.

Durante el desvío del servicio A2-1 Hipódromo se omiten los paraderos ubicados en: – Calle 45 con carrera 1 Metrocentro – Av. Las Torres con calle 45 Lado Norte – Calle 45D con carrera 1 Conj. Res. Metrocentro – Carrera 1E con calle 45H frente a Bloque 159 – Av. Las Torres frente Nom. 45H-42 lado sur – Av. Las Torres con calle 44B lado sur – Av. Las Torres No. 41C-93 lado sur – Av. Las Torres No. 56A-93 lado sur – Av. Las Torres No. 56A-12 lado norte – Av. Las Torres No. 41C-92 lado norte – Av. Las Torres No. 43-76 lado norte – Av. Las Torres con calle 45 lado norte – Av. Las Torres con calle 45H lado norte – Carrera 1E No. 45H-41.

A su vez, es importante anotar que la ruta A2-1 Hipódromo modificará su punto de transbordo y los usuarios podrán abordar el servicio en el paradero ubicado en la carrera 1H con calle 45, esquina.

Por otro lado, estos serán los desvíos programados para la ruta A6-6 Ciudadela:

A6-6 Ciudadela Punto de transbordo (Calle 45 con carrera 5B) – carrera 4 – calle 49 – carrera 1 sur – calle 47 – carrera 6 sur – calle 49 – Av. Circunvalar – calle 51B – carrera 10 Sur – calle 49 – carrera 4 – carrera 4B – calle 49E – carrera 7 – calle 49B – carrera 7 – calle 45 – Punto de transbordo (Calle 45 con carrera 5B).



En este desvío de la ruta A6-6 Ciudadela se omiten los paraderos ubicados en: – Estación Joaquín Barrios Polo. – Av. Las Torres con calle 45 lado norte – Av. Las Torres con calle 45H lado norte – Carrera 6 sur con calle 46F esq. – Carrera 6 sur con calle 47 esq. – Calle 47 con carrera 6D sur – Carrera 7 sur No. 46-29 – Calle 46 con carrera 1 sur esq. – Carrera 1E con calle 46K – Calle 47 con carrera 2G.

La ruta A6-6 Ciudadela también modifica su punto de transbordo. Los usuarios podrán abordar el servicio en el paradero ubicado en la calle 45 con carrera 5B, a un costado de la estación Buenos Aires.

Horario de operación

Teniendo en cuenta los desvíos programados por el concierto, el resto del sistema operará de manera habitual en sus rutas troncales y alimentadoras de 5:00 a.m. a 9:30 p.m., luego de esta hora se inicia la operación especial de los servicios adicionales por el concierto del artista guajiro.

Se recomienda a los usuarios recargar su tarjeta de manera anticipada para evitar filas a la hora del regreso. Para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de las rutas, los usuarios pueden consultar en la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o en las redes sociales del Sistema @transmetrobaq.