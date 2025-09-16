A partir de este miércoles 17 de septiembre se pondrá en funcionamiento un nuevo semáforo en la calle 53 con carrera 44, debido a la demanda vehicular y peatonal que hay en la zona.

“Este nuevo semáforo hace parte de las soluciones que venimos implementando para organizar la movilidad en puntos estratégicos de la ciudad. Utilizamos datos técnicos y herramientas modernas que nos permiten tomar decisiones que optimizan la movilidad. Nuestro compromiso es mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento para todos”, expresó Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

De esta manera, esta nueva intervención semafórica tendrá una programación de tiempos ajustada a la demanda vehicular y peatonal, basada en estudios técnicos de aforo, análisis de demoras, colas y fluidez del tráfico. La distribución de los tiempos del semáforo se adaptará a los distintos momentos del día, priorizando las horas de mayor represamiento vehicular, para garantizar una circulación más fluida y segura.

La implementación incluye: instalación de equipos semafóricos, señalización y demarcación vial con el fin de fortalecer la seguridad vial en la zona y facilitar la adaptación de conductores, ciclistas y peatones a este nuevo sistema.

Cabe resaltar que durante los primeros días de operación la medida contará con el acompañamiento de la Policía de Tránsito y de orientadores de movilidad, quienes estarán en la intersección para guiar a los usuarios de la vía y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Tránsito de Barranquilla también realizó varias recomendaciones a la ciudadanía: “respetar siempre las señales de tránsito y los semáforos, conducir con precaución y mantén una actitud paciente mientras se ajustan los tiempos de circulación, no bloquees la intersección y permite el paso seguro de peatones y ciclistas, y respeta los límites de velocidad establecidos en la zona”.

