Con gran entusiasmo, los estudiantes del IED Juan José Rondón recibieron este martes 16 de septiembre el anuncio que, de manera personal, les hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre la ampliación de su colegio. La inversión supera los 16 mil millones de pesos y permitirá transformar esta institución educativa.

El mandatario felicitó a la comunidad académica por su buen nivel y recordó que este inicio de obras se trata de una promesa cumplida: “Hoy estamos invirtiendo 16 mil millones de pesos más en este colegio. Ese día, cuando entregamos las aulas, prometimos esta ampliación. ¿Y cómo no invertir en una institución tan buena, con tan altos niveles académicos, que permite que lleguen más estudiantes y sigan creciendo?”, expresó.

Char destacó el trabajo conjunto entre el Distrito, la comunidad educativa y los padres de familia para contar con espacios cómodos y de calidad. “Esto es un trabajo en equipo. Miren: es un nivel A, un lujo en Colombia. Antes las condiciones no eran las mejores, pero con esta nueva infraestructura vamos a tener más tecnología. Queremos que se convierta en un centro tecnológico de bilingüismo que abra muchas más ventanas y oportunidades a la juventud”, aseguró.

La intervención de 3.425 metros cuadrados permitirá que el colegio pase de 873 a 1.200 estudiantes. Además, ofrecerá formación desde pre-kínder hasta transición y, en la noche, funcionará como una IUB para el barrio.

El alcalde insistió en que no siempre es necesario construir más universidades, sino aprovechar los colegios públicos. “Yo le decía al presidente Petro hace unos días: no siempre es necesario construir más universidades. Aprovechemos los colegios públicos: que los profes de la IUB vengan después de las 4 o 5 de la tarde. Así pasamos de 2.500 a 17.000 estudiantes en la Universidad de Barranquilla”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Paola Amar, señaló que el Juan José Rondón es un colegio de referencia en Barranquilla. “Es un colegio A en el corazón de San Felipe. Tal como lo dijo el alcalde, hace parte de una gran inversión en infraestructura educativa”, precisó.

Amar indicó que esta institución ya es fuerte en informática, bilingüismo, música y deporte. Con la ampliación, contará con canchas techadas y todos los espacios que exige la educación moderna.

Sostuvo que la entrega de las obras se estén entregando a la comunidad para el próximo año.

La funcionaria destacó que en Barranquilla actualmente se intervienen alrededor de 90 instituciones educativas en la ciudad. “Ese es el sello del alcalde Alejandro Char: su cariño con los colegios”, concluyó.