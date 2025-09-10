Durante una reunión, que se llevó a cabo en el municipio de Santo Tomás, el gobernador Eduardo Verano anunció una serie de obras que mejorarán la infraestructura y dinamizarán la economía local del municipio para los próximos años.

“Estamos muy contentos de poder trabajar con nuestra alcaldesa Paula Hun para tener un paquete de obras en Santo Tomás, y más que Santo Tomás, en Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela, que finalmente será como una gran ciudad. Si le hacemos los escenarios como los estamos pensando, seguramente tendrán una mayor proyección”, afirmó el gobernador Verano.

Además, la alcaldesa de Santo Tomás informó que se contemplan cuatro grandes proyectos: “la Plaza de la Cultura y el Carnaval, un Polideportivo, la remodelación de la Casa de la Cultura y la intervención en instituciones educativas, iniciativas que ya habían sido previamente socializadas con la comunidad y por las que la comunidad está ansiosa”.

Plaza cultural y Carnaval de Santo Tomás

La infraestructura cultural y las manifestaciones que surgirán de la misma se consolidarán como un eje de desarrollo cultural y social para el municipio, con una inversión de $18.000 millones en 1.5 hectáreas.

Este espacio contará con una plaza principal de 6.200 metros cuadrados y capacidad para 12.000 personas, una tarima de eventos con cubierta de 3.024 metros cuadrados, un edificio cultural con museos y aulas, parqueaderos, zona de carga y descarga, y una biblioteca. La primera planta del edificio incluirá salones de clase, locales para artesanías, baños públicos, cuartos de música, danza y un salón múltiple.

El segundo nivel contempla un museo, biblioteca, área de sistemas, un auditorio para 500 personas, terraza y baños. El diseño rinde homenaje a la cultura y el carnaval con un enfoque bioclimático.

Por otro lado, el gobernador Verano confirmó que se planea que el desfile en Santo Tomás se haga desde la carretera oriental.

También, la Secretaría de Cultura y Patrimonio intervendrá la Casa de la Cultura con una remodelación completa. En su primer nivel, el edificio contará con un punto de información, venta de artesanías, bodega, baños, un museo y un auditorio para 60 personas. En la segunda planta, se ubicarán un laboratorio audiovisual, un salón de música, bodega, baños y oficinas. La fachada de la edificación honrará al carnaval de Santo Tomás, epicentro cultural del departamento.

Escenarios deportivos

A través del Instituto Departamental de Recreación y Deporte del Atlántico (Indeportes), se ejecutará la construcción del Polideportivo Peldar, iniciativa que se encuentra en su fase final de formulación, con una inversión de $28.290.266.170.

El polideportivo de tres hectáreas contará con una pista de patinaje, una cancha de fútbol en arena y otra sintética (ambas con sus respectivos camerinos), espacios para ajedrez, un parque infantil y graderías con cubierta. “Todo lo que ellos hacen en Santo Tomás es exitoso, muy ordenado, muy organizado, y si le hacemos los escenarios como los estamos pensando, seguramente tendrán una mayor proyección”, enfatizó el gobernador Verano.

Instituciones educativas

En el sector educativo se intervendrán 9 aulas en la Institución Educativa Técnica Comercial de Santo Tomás con una inversión de $800 millones para cambiar cubiertas y cielos rasos, entre otras obras.

Los trabajos serán financiados con dineros del contrato de “Construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento del Atlántico”, que recientemente recibió autorización por parte de la asamblea para adicionar $7.000 millones.000.000 y darle continuidad a las obras que requieren prioridad en las escuelas públicas del departamento.

Lo anterior debido a la misión de la Gobernación de ofrecer calidad educativa en las instituciones donde desde el año 2024 se viene haciendo inversión por $20.000 millones.

También se pretende solucionar un problema de energía en la Institución Educativa Diversificada Oriental, una vez que se surtan trámites administrativos entre la alcaldía municipal y la empresa operadora del servicio de energía.

Transformación vial

Para el gobernador Eduardo Verano los planes viales ejecutados durante los últimos años hacen parte de un objetivo en común; un departamento interconectado, con carreteras modernas y seguras que impulsan el transporte, el comercio y la calidad de vida de la gente.

“Estos proyectos no solo transformarán la infraestructura de Santo Tomás, sino que también fortalecerán su identidad cultural y deportiva, impulsando la economía y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, demostrando el compromiso de la Gobernación del Atlántico con el desarrollo integral del departamento”, dijo Verano.