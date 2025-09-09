Vecinos del sector de Altos de Riomar manifestaron su inconformidad frente a una obra de ampliación vial que alparecer se pretende ejecutar en un parque ubicado entre transversal 57 y carrera 57, el cual fue donado por la constructora de los edificios cercanos como espacio de recreación para la comunidad.

Según relataron los residentes, el parque es utilizado diariamente por adultos mayores para realizar actividad física y por familias que llevan a sus mascotas a caminar, convirtiéndose en un punto clave de esparcimiento y bienestar para el barrio.

No obstante, la semana pasada, una cuadrilla de obreros llegó al lugar para levantar los adoquines e iniciar trabajos de ampliación vial. El hecho tomó por sorpresa a los vecinos, quienes aseguraron no haber recibido información previa ni convocatoria a socialización sobre la intervención.

“Nosotros jamás fuimos convocados a una reunión ni nos explicaron cuál era el objetivo de la obra. Cuando preguntamos al director de la cuadrilla, simplemente respondió que ya estaba autorizada y que la iban a hacer, sin más explicaciones”, expresó Mauricio Zulbarán, habitante del sector.

El hombre afirmó que la obra no trae beneficios directos al barrio y, por el contrario, les arrebata un espacio de recreación que durante años ha servido para fortalecer la vida comunitaria.

“No estamos cerrados a que se hagan cosas que mejoren la movilidad, pero lo que pedimos es una mesa de trabajo para llegar a un consenso. No se trata de sacrificar el bienestar de los vecinos para favorecer el paso vehicular”, agregó Zulbarán.

Ante la situación, los residentes han organizado jornadas de protesta pacífica en el parque, con el fin de detener la ejecución de la obra hasta que la Alcaldía o la entidad responsable los convoque a dialogar y socializar el proyecto.

Por lo anterior, fue convocada la comunidad del sector a acudir a una nueva jornada de manifestación en el lugar en la mañana de este miércoles.

“Al parecer desde el Distrito accedieron a hacer una reunión, pero la quieren privada solo con algunos líderes; sin embargo, queremos que sea abierta para que todos los vecinos escuchen y tengan voz”, aseveró.

La comunidad insiste en que su intención no es oponerse al desarrollo urbano, sino exigir transparencia, participación y respeto por los espacios públicos que mejoran su calidad de vida.