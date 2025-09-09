El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio inicio ayer lunes a la reconstrucción de la cancha Los Tubos, en la Ciudadela 20 de Julio, donde niños y adultos podrán tener momentos de recreación al aire libre, y anunció la pavimentación de las calles a su alrededor.

El parque, cuyo diseño fue realizado bajo la lupa de los líderes del sector del barrio, se ejecutará en un área total de 2.690 metros cuadrados.

Tendrá una cancha sintética de fútbol de 33 x 46 metros, siete máquinas de gimnasio biosaludable, plazoletas y senderos para actividades sociales y recreativas; además, se construirán andenes y rampas para la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

El mandatario distrital aseguró que se mantendrán los árboles existentes y se sembrarán otros para completar 442 metros cuadrados de zonas verdes.

“¡Ya comenzamos las obras en la cancha Los Tubos de la Ciudadela 20 de Julio! Con un área total de 2.690 metros cuadrados, esta cancha de futbol sintética no solo será un espacio para el deporte: también contará con zona de biosaludables, senderos para que todos puedan caminar y ejercitarse, mucha vegetación, y las vías que la rodean quedarán totalmente pavimentadas. Muy pronto, una nueva alegría llegará a la localidad Metropolitana para llenar de recreación y unión a miles de hogares barranquilleros”, publicó el alcalde en su cuenta de X.

Para el alcalde Char, estas obras traerán más felicidad y seguridad al barrio: “Este parque va a ser como ustedes quieren que sea, ustedes querían una cancha sintética de fútbol con mucha iluminación para que la usen de día y de noche. Va a tener dos zonas a los lados con espacio para el gimnasio biosaludable, los juegos para los niños, con un kiosco, porque a mediodía cuando hace tremendo sol nadie quiere venir al parque”.

Durante su conversación con los residentes del barrio, el mandatario dio a conocer que las vías también serán recuperadas: “La buena noticia es que no solamente es el parque, la cancha, los biosaludables, sino que también todas las vías que están alrededor del parque se van a pavimentar para que los vecinos se encuentren aquí y hagan campeonatos de fútbol. Son ustedes los que van a cuidar este parque, y cuando decimos que las obras arrancan, arrancan y terminan de muy buena calidad”.

Luis Carlos Herrera Hernández, quien reside en el sector hace más de 30 años, asegura que esta cancha le devolverá la esperanza a los vecinos: “Esto es algo muy bonito porque la gente estaba desesperanzada, y llegó la administración y nos tuvo en cuenta y la gente está muy alegre, los niños, las personas de la tercera edad. Todo mundo se está preparando para cuando esto sea una realidad, para practicar deporte, las señoras hacen las caminatas, se encontrarán debajo de las zonas verdes para hacerlo. Nos va a ir bien a todo mundo, y estoy seguro que esto nos va a traer desarrollo.

Esta cancha de suma a la recuperación de espacios recreodeportivos que viene haciendo el Distrito a través de su programa Todos Al Parque.