A partir de este martes se pone en marcha una intervención en unos de los puntos más críticos para la movilidad en el norte de Barranquilla: el cuadrante comprendido entre las calles 98 y 99 entre las carreras 51 B y 55, en el sector aledaño a los centros comerciales Buenavista 1 y 2, Mall Plaza y Plaza del Parque, así como el almacén Alkosto.

La secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito comunicó a los habitantes del sector del inicio de las obras, con el objetivo de facilitar la movilidad y garantizar mayor seguridad en las vías de la capital del Atlántico.

En ese sentido, comprenden la habilitación de un nuevo carril en el bulevar de la calle 99, en ambos costados, desde la carrera 52 hasta la 55.

Adicionalmente, se construirá una “bahía de ascenso y descenso de pasajeros en la calle 99 entre carreras 53 y 55”, en el sector occidental, en el acceso peatonal al Mall Plaza.

Otra obra a adelantar será, según informó el Distrito, la construcción de “carril de giro en la esquina nororiental de la carrera 53 con calle 99, mejorando este movimiento oriente-norte”.

Además se contempla un “mejoramiento del andén en el acceso del centro comercial Buenavista 1, en la calle 98 entre carreras 52 C y 52 B”, además de mejoras en la zona de la bahía de ascenso y descenso de pasajeros en la carrera 53 con calle 99 sentido oriente-occidente (hacia Puerto Colombia).

Otras intervenciones contempladas son el mejoramiento de la “geometría vial en la esquina nororiental de la calle 98 con carrera 51 B, contiguo al acceso de (centro médico) Issa Abuchaibe, con la demolición de bordillos y readecuación vial” y una intervención del “cruce peatonal en la calle 99 entre Mall Plaza y Plaza del Parque”.

De acuerdo con lo expresado por la Secretaría distrital de Tránsito y Seguridad Vial, “las intervenciones serán acompañadas con medidas de alumbrado público, seguridad vial, recuperación ambiental, entre otras, que permitirán mejorar la circulación en general del sector”.

Desde la mencionada dependencia, a través de una carta que fue entregada a los habitantes de la zona, se pide a los ciudadanos “ser parte de esta iniciativa de cambio, que nos permitirá trabajar juntos en las formación de hábitos y conductas seguras en las vías, a respetar y atender las recomendaciones de las autoridades para una mejor movilidad en las calles”.

Además, se recomendó estar atentos al desarrollo de las obras y la posible habilitación de desvíos para tenerlos en cuenta para programar con antelación sus desplazamientos por este sector de la capital del Atlántico.

Ciudadanos, a la expectativa

María Victoria Barraza, quien desde hace más de un año tiene un punto de venta de arroz en la esquina de la calle 99 con carrera 52, piensa que las obras pueden ayudar a mejorar la movilidad en el sitio.

“Para nosotros los vendedores de comida sería bueno porque va a haber más personas laborando por aquí cerca en las obras y nos genera más venta”, sostuvo la mujer.

Por su parte, Humberto Redondo De la Mata, conductor desde hace diez años y quien frecuenta el sector, reiteró que esta intervención mejorará la movilidad del sector, tal como ha pasado en otros puntos de la ciudad.

“Mira la 49 y la carrera 50, ahora se ven amplias y despejadas. Lo que deben hacer es darle manejo a esto y que el Tránsito esté constantemente quitando los carros que estén parqueados. Estamos esperando a que esto mejore, la movilidad en Barranquilla”, enfatizó.