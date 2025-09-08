Con el objetivo de potenciar el turismo en la región Caribe, el Gobierno Nacional lanzó la plataforma digital “Conecta Región Caribe”, una iniciativa desarrollada en alianza entre el Ministerio de las TIC y la Universidad de Cartagena.

El proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica integral que articula formación en habilidades digitales con una plataforma web y móvil, con lo que se busca modernizar el turismo, cerrar brechas de digitalización y garantizar experiencias seguras y de calidad para visitantes y prestadores de servicios turísticos.

“La región Caribe tiene tantos lugares por conocer que es necesario utilizar las habilidades digitales para saber vender la región. ‘Conecta Región Caribe’ ayudará a que los turistas sepan dónde vale la pena comer, o qué miradores hay que visitar para disfrutar de los mejores paisajes”, afirmó William Sánchez, viceministro (e) de Transformación Digital.

Con esta herramienta, el Caribe colombiano –territorio de cultura, historia y diversidad– da un paso decisivo hacia la modernización del turismo gracias a la tecnología. La iniciativa no solo fortalece la competitividad del sector, sino que también abre caminos de desarrollo para comunidades que ven en el turismo una fuente de progreso y bienestar.

Dos ejes de transformación

La estrategia se basa en dos componentes principales:

• Formación en habilidades digitales: un programa de 60 horas (44 virtuales y 16 presenciales) en áreas como marketing digital, redes sociales, comunicación efectiva, fotografía y manejo de la aplicación web.

• Plataforma web y móvil: un ecosistema digital que integra reservas, geolocalización, micrositios personalizados y toda la oferta turística de la región (alojamiento, transporte, gastronomía, guías, ecoturismo, turismo cultural y de aventura).

Impacto en 72 municipios

Se espera que 72 municipios de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba reciban beneficios concretos como:

• Mayor visibilidad para destinos tradicionales y emergentes.

• Formalización y sostenibilidad de negocios turísticos, especialmente en zonas rurales.

• Impulso a un turismo inclusivo y sostenible con enfoque en equidad territorial.

• Acceso a herramientas digitales de gestión, calificación, ofertas y comunicación en tiempo real.

• Acompañamiento técnico y asesoría personalizada para los prestadores turísticos.

Con esta apuesta, el Gobierno busca que el Caribe colombiano se consolide como un destino competitivo, innovador y sostenible, donde la tecnología se convierta en un aliado estratégico para atraer visitantes y generar desarrollo en los territorios.