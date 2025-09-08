Las lluvias que se registraron en las horas de la madrugada de este lunes dejaron como resultado algunas inundaciones en el barrio Los Olivos etapa l por el desbordamiento de un arroyo.

De acuerdo con Alex Hernández, líder del sector, las precipitaciones se intensificaron alrededor de las 3 de la mañana y afectó varios hogares.

“Estamos contando de 15 a 18 casas afectadas por el arroyo, principalmente las que están cerca al caudal son las más afectadas, desde la calle 100 con carrera 25 y hasta la calle 110, que sufrieron pérdida de enseres, televisores, camas y colchonetas por el aguacero en horas de la madrugada”, comentó.

Hernández resaltó, además, que el desbordamiento del arroyo de la zona es una problemática de hace varios años atrás.

“Tenemos varios años que el arroyo Orinoco provoca este tipo de emergencias, hace unas semanas llegamos a casi 20 familias afectadas y las autoridades hicieron como un simulacro para canalizar el arroyo pero habría que limpiar la zona, destapar las rejillas, que es lo que pedimos que se haga con celeridad”, manifestó.

Es de anotar que las autoridades distritales hicieron un llamado a la ciudadanía para tener precaución ante la llegada de la segunda temporada de lluvias del año a Barranquilla.